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Правительство разрешило бронировать от мобилизации строителей энергоустойчивых интернет-сетей

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гигабитный интернет / оптоволокно / gigabit broadband

Правительство утвердило новый порядок формирования перечня критически важных предприятий, которые занимаются строительством интернет-сетей с использованием энергостойкой технологии xPON. Это позволяет мобильным операторам и интернет-провайдерам бронировать работников строительных бригад. Об этом сообщает портал LIGA Zakon.

10 июля 2025 года Кабинет Министров Украины принял соответствующее решение, которое касается компаний, прокладывающих устойчивые к обесточиванию интернет-сети по современной технологии xPON. Новые правила должны обеспечить непрерывность развития критически важной инфраструктуры в условиях военного положения.

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Чтобы получить право на бронирование работников, предприятие должно попасть в специальный перечень критически важных компаний, который формирует Министерство цифровой трансформации. Обязательным условием является наличие у компании планов строительства xPON-сетей минимум на календарный год.

Если компания привлекает подрядные организации, сведения о запланированном строительстве подают отдельно по каждому подрядчику. Документы должны содержать информацию об объеме работ, численности работников и помесячный расчет нормочасов.

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Предприятия, попавшие в перечень, обязаны ежеквартально отчитываться о выполнении запланированного строительства. Отчеты подают в Минцифры до 5 числа месяца, следующего за отчетным кварталом, и они содержат данные о результатах работ и обновленную информацию о фактическом покрытии сетью.

Технология xPON обеспечивает стабильное функционирование интернет-сетей даже при отключениях электроэнергии благодаря использованию волоконно-оптических линий связи и специального оборудования с автономным питанием. Это делает такую инфраструктуру особенно важной для поддержания связи во время военных действий.

В Украине активно развивается xPON-инфраструктура. Недавно телеком-оператор Vega, входящий в группу Vodafone Украина, сообщил о переводе 115 базовых станций на волоконно-оптическую сеть xPON.

Введение новых правил бронирования должно обеспечить стабильное развитие жизненно важной интернет-инфраструктуры Украины в условиях войны и необходимости поддерживать непрерывную связь для гражданского населения и государственных структур.

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Редакция Mediasat
Редакция Mediasat
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