Открыть счет в Китае можно, не будучи резидентом страны. В условиях стремительной глобализации и роста транснационального бизнеса Китай не просто остается мощным экономическим игроком, но и активно трансформирует свою финансовую систему, в том числе с учетом потребностей иностранных компаний и частных лиц.

В статье мы расскажем, как нерезидент или иностранная компания может открыть банковский счет в Китае, какие требования необходимо соблюдать.

Для каких целей обязателен банковский счет в Китае

В Китае открытие счета для иностранных компаний является необходимым условием в следующих ситуация:

Участие в тендерах и государственных закупках, особенно на уровне провинций. Наличие банковского счета в Китае повышает уровень доверия со стороны поставщиков, клиентов и логистических партнеров. Это рассматривается как признак стабильного присутствия на рынке. Через локальные банки можно подключать UnionPay, WeChat Pay/Alipay (важные каналы в B2C и B2B-сегментах), интеграцию с китайскими маркетплейсами (JD.com, Tmall, 1688 и др.). Торговые операции через китайские счета быстрее проходят через таможню, особенно в сочетании с электронной подачей документов (EDI). Это важно для компаний в логистике, производстве, e-commerce.

Типы счетов в Китае

Открытие корпоративного банковского счета в Китае для иностранной компании требует понимания особенностей местной финансовой системы. Китайские банки предлагают несколько типов счетов, каждый из которых выполняет конкретные функции и подчиняется различным правилам валютного контроля и налогового учета.

Сберегательный счет в Китае чаще всего используется не для повседневных операций, а в целях долгосрочного хранения средств и получения дохода от процентов. Компании могут размещать на них свободные активы, планируя будущее расширение, покупку недвижимости или участие в инвестиционных проектах. Процентные ставки варьируются в зависимости от срока хранения, валюты и условий, предложенных конкретным банком.

Текущий счет в Китае является обязательным инструментом для ведения бизнеса. Он обеспечивает проведение всех текущих транзакций — от оплаты поставок и услуг до выплаты заработной платы и исполнения налоговых обязательств. Его обслуживание требует строгого соблюдения процедур внутреннего и внешнего финансового мониторинга.

Отдельный тип счета — это счет иностранного капитала, предназначенный для приема средств от зарубежных инвесторов. Такие счета открываются с целью внесения капитала в уставной фонд компании или реализации согласованных инвестиционных проектов. Валюта счета может быть выбрана инвестором, но чаще всего используются доллары США или евро. После прохождения валютного контроля и конверсии средства с капитального счета могут быть переведены на расчетный для дальнейшего использования. При этом существуют лимиты на единовременные переводы, как правило, от 50 тыс. до 200 тыс. долларов.

Что представляет собой банковский счет нерезидента в Китае

Под открытием счета для нерезидента в китайском банке понимается специальный тип счета, доступный физическим и юридическим лицам, не обладающим статусом налогового резидента страны. Это инструмент, позволяющий иностранцам проводить финансовые операции в китайских и международных валютах. Такие счета играют ключевую роль в обеспечении финансовой гибкости, особенно в контексте внешнеэкономических операций.

Главная особенность этих счетов — их мультивалютность. Иностранные компании и частные лица могут открыть счет в Китае в юанях либо долларах США, евро, др. международных валютах. Это удобно для ведения международной торговли, расчетов с китайскими контрагентами, инвестиций на внутреннем рынке и конвертации валют без излишних регуляторных проволочек.

Кроме того, обладатели нерезидентских счетов получают доступ к спектру банковских продуктов: депозитным инструментам, инвестиционным платформам, кредитованию и управлению ликвидностью. Китайская система регулируется Народным банком, который следит за соблюдением законодательства в сфере валютного контроля, финансового мониторинга и противодействия рискам AML/CTF.

Разновидности счетов для нерезидентов

На сегодняшний день в банковской практике Китая используется несколько типов счетов для нерезидентов. Выбор зависит от целей клиента, региона обслуживания и характера его финансовой деятельности.

Счет NRA (Non-Resident Account)

Этот счет широко используется иностранными компаниями, экспортно-импортными агентами и физлицами. Основное преимущество — возможность осуществления операций как в юанях, так и в иностранной валюте. Такие счета открываются в большинстве крупных китайских банков, включая ICBC, Bank of China и China Construction Bank. Они предоставляют удобный доступ к платежным системам, позволяют осуществлять расчеты с китайскими партнерами и выводить прибыль за рубеж (при условии соблюдения всех требований регуляторов).

Счет FTN (Free Trade Non-Resident Account)

Этот тип счета доступен только в банках, находящихся в специальных зонах свободной торговли, таких как Шанхай, Тяньцзинь, Хайнань и другие FTZ (Free Trade Zones). Он аналогичен NRA, но предоставляет расширенные возможности при ведении трансграничных операций и инвестиционной деятельности согласно льготным режимам.

FTN-счета дают более широкие возможности для привлечения капитала, конвертации валют и использования средств в международных проектах. Открыть счет в китайском банке этого типа заинтересованы компании, желающие участвовать в пилотных финансовых инициативах.

Оффшорный счет (OSA – Offshore Account)

Этот тип счета — наиболее ограниченный с точки зрения использования. Он позволяет проводить операции только в иностранных валютах. Открытие оффшорного счета в Китае целесообразно для специфических корпоративных целей, где участие в юаневых операциях не требуется. Такие счета подлежат дополнительным проверкам.

Что нужно, чтобы открыть счет в Китае нерезиденту

Процедура открытия счета в Китае требует подготовки и соблюдения строгих формальностей. Банки придерживаются стандартов «Знай своего клиента» (KYC) и строго следят за источниками происхождения средств. Ниже описаны требования к документам для физических лиц и корпоративных клиентов.

Для физических лиц:

Оригинал паспорта.

Адрес постоянного проживания за пределами Китая (например, с помощью коммунальных квитанций или банковской выписки).

Цель открытия счета в банке Китая — будь то инвестиционная деятельность, личные переводы, ведение бизнеса или иные законные основания.

В ряде случаев потребуется внести минимальный депозит (точные суммы различаются в зависимости от банка). Также необходимо пройти биометрическую идентификацию в отделении банка. Следует учитывать, что удаленное открытие счета в Китае ограничено — большинство китайский банков требуют физического визита в отделение.

Для юридических лиц

Устав и учредительные документы компании.

Свидетельство о регистрации.

Подтверждение ведения хозяйственной деятельности (например, контракты, счета-фактуры, деловая переписка).

Документ, подтверждающий назначение уполномоченного представителя, который будет взаимодействовать с банком от имени компании.

Доказательства источника средств и бенефициарного владения.

Открыть счет в Китае: как выбрать банк

Выбор банка зависит от специфики бизнеса, целей открытия счета и удобства географического расположения. Наиболее активно с нерезидентами работают крупные государственные банки, такие как Bank of China и ICBC. Эти учреждения обладают широкой сетью отделений, в том числе в FTZs, и обеспечивают стабильный уровень обслуживания. При этом важно заранее уточнить в конкретном филиале, обслуживает ли он иностранных клиентов, и какие требования предъявляет. Ниже также описаны некоторые банки с международной направленностью (с лояльным отношением к нерезидентам).

Shanghai Pudong Development Bank (SPDB)

Активен в Шанхае и других крупных городах.

Работает с компаниями в FTZ.

Ping An Bank

Дочерняя структура финансовой группы Ping An.

Ориентирован на финтех и международный бизнес.

Часто сотрудничает с оффшорными структурами в FTZ.

Bank of Communications (BoCom)

Один из старейших банков, имеет офисы в Гонконге и Шанхае.

Работает с иностранцами, особенно при наличии партнеров в КНР.

Открыть банковский счет в Китае лично и удаленно иностранные соискатели могут в филиалах международных банков (удобны для трансграничных операций), таких как HSBC, Standard Chartered, Citibank, DBS Bank. Также нерезиденты могут заключить договора на обслуживание в региональных/провинциальных банках.

Bank of Ningbo работает с международными компаниями в провинции Чжэцзян и имеет положительную репутацию среди экспортеров.

Bank of Hangzhou обслуживает иностранных клиентов преимущественно в электронной коммерции и производстве.

Zheshang Bank (CZBank) имеет программы для компаний с внешнеэкономической деятельностью.

Заключение

Открытие банковского счета в Китае — стратегический шаг для всех, кто планирует вести бизнес, инвестировать или просто эффективно управлять финансами в этой стране. Несмотря на формальности и требования, локальная банковская система демонстрирует высокий уровень стабильности и функциональности. Правильно выбранный тип счета и надлежащая подготовка документов обеспечат защиту активов в крупнейшей экономике Азии.

Сопровождение процесса открытия банковского счета и регистрации бизнеса в Китае опытными юристами позволяет грамотно выстроить взаимодействие с банком, учесть все правовые нюансы, влияющие на деятельность компании в финансовой и корпоративной сферах.

Источник: https://ybcase.com