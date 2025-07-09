Латвия запустила систему экстренного оповещения через мобильную сеть

В Латвии с 1 июля 2025 года начала работать система экстренного оповещения населения через технологию Cell Broadcast. Новый инструмент позволяет быстро проинформировать жителей о чрезвычайных ситуациях и кризисных событиях непосредственно через мобильные телефоны. О введении системы сообщили на пресс-конференции в Министерстве внутренних дел, пишет Jauns.lv.

Технология Cell Broadcast стала дополнительным каналом оповещения наряду с традиционными способами информирования — сиренами, сообщениями в средствах массовой информации и социальных сетях. Система позволяет точно направлять сообщения только тем пользователям, которые находятся в зоне риска.

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Министр внутренних дел Рихард Козловскис охарактеризовал новый инструмент как эффективный способ управления кризисными ситуациями. По его словам, система работает по принципу радиовещания и позволяет оповещать людей о различных угрозах — от природных катаклизмов до военной опасности.

Технологию Cell Broadcast будут использовать для предупреждения жителей конкретных территорий о возможных угрозах. К ним относятся опасные погодные условия, наводнения, утечки химических веществ и другие чрезвычайные ситуации.

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Система предусматривает шесть типов сообщений:

Красное предупреждение (Presidential Alerts) — критические угрозы для жизни и здоровья.

Оранжевое предупреждение (Extreme Alerts) — экстремальные ситуации.

Желтое предупреждение (Severe Alerts) — серьезные угрозы.

Предупреждение о пропаже ребенка (Missing Child Alerts).

Уведомления о завершении угрозы (End of Threat Alerts).

Навчальне попередження (Exercise Alerts).

Сообщения Cell Broadcast не являются SMS-сообщениями. Они появляются на телефоне в специальном формате, сопровождаются уникальным звуковым сигналом и их невозможно изменить или переслать. Эта функция является отдельной встроенной технологией, отличной от обычных SMS, электронной почты или сообщений в социальных сетях.

Система работает подобно радиовещанию — не требует обратной связи и не мешает обычному пользованию телефоном. Сообщения являются бесплатными, не требуют регистрации или подписки. Их получит любой телефон, который находится в зоне покрытия соответствующей базовой станции.

Технология функционирует независимо от поколения мобильной сети. Сообщения будут получать все пользователи, которые находятся на территории Латвии — туристы, сезонные рабочие, студенты и другие группы населения. Даже кнопочные телефоны смогут получать такие сообщения при условии наличия соответствующей функции.

Сообщения будут распространяться на латышском языке. В отдельных случаях может добавляться перевод на английский. Отображение и корректность сообщений зависит от операционной системы телефона. Пользователям Android необходимо включить латышский интерфейс для правильного отображения заголовков. На устройствах Apple из-за отсутствия полноценного латышского интерфейса заголовки будут отображаться на английском языке.

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Жителям советуют регулярно обновлять операционную систему своих телефонов для своевременного и корректного получения сообщений Cell Broadcast.

Внедрение системы стало результатом сотрудничества Информационного центра МВД и Государственной пожарно-спасательной службы со всеми мобильными операторами, работающими в Латвии: LMT (вице-президент по техническим вопросам Гунарс Данбергс), Bite Latvija (генеральный директор Миндаугас Ракаускас) и Tele2 (директор технического департамента Лига Круминя).

Стоимость проекта по внедрению Cell Broadcast составила 3,4 миллиона евро. Из этой суммы 2,9 миллиона евро было выделено из Европейского фонда регионального развития.