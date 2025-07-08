В Украине начал работу новый спортивный стриминговый сервис Maincast.tv

Киберспортивная студия Maincast запустила в Украине OTT-платформу для трансляций спортивных соревнований и киберспортивных турниров. Об этом сообщила пресс-служба вещателя.

Платформа Maincast.tv предлагает пользователям широкий выбор спортивного контента, в частности прямые трансляции и записи матчей. Зрители смогут просматривать соревнования по киберспорту, снукеру, гонкам NASCAR, настольному теннису, дартсу и футболу.

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Особое внимание уделено футбольным трансляциям. Платформа будет показывать матчи квалификационного раунда Лиги чемпионов, игры бразильской Серии A и матчи квалификации к еврокубкам. Среди киберспортивного контента запланированы трансляции турниров Esports World Cup 2025 по Dota 2.

Сервис позволяет просматривать записи матчей в удобное время, а также отдельные хайлайты лучших моментов соревнований. Зрители получат доступ к новым спортивным дисциплинам, с которыми раньше могли быть незнакомы.

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Первый крупный турнир на платформе уже завершился — это был Золотой кубок КОНКАКАФ-2025. В стартовый день сервис транслировал снукер, футбольные матчи первого квалификационного раунда Лиги чемпионов и турнир United States Smash по настольному теннису с англоязычными комментаторами.

Maincast.tv стала логическим продолжением развития украинской киберспортивной студии, которая ранее в основном организовывала и освещала киберспортивные события. Новая платформа расширяет аудиторию компании, предлагая контент для поклонников традиционного спорта наряду с киберспортивными трансляциями.

Платформа доступна по адресу Maincast.tv и работает в режиме реального времени с возможностью просмотра архивных материалов.

Запуск OTT-платформы стал продолжением активного развития медиаэкосистемы компании в Украине. Осенью прошлого года Национальный совет по вопросам телевидения и радиовещания зарегистрировал новые линейные каналы и OTT-платформу от ведущей восточноевропейской киберспортивной компании Maincast. В ноябре 2024 года Maincast также запустил собственный одноименный телеканал, дистрибуцией которого занялась 1+1 media distribution. Канал стал доступен для зрителей через OTT-платформы и региональных IPTV-провайдеров с 30 ноября 2024 года.