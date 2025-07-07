RTL продает нидерландское подразделение и покупает немецкую платформу Sky Deutschland

Немецкий медиаконцерн RTL Group осуществил масштабную реструктуризацию своих активов: продал нидерландское подразделение RTL Nederland бельгийской компании DPG Media за 1,1 миллиарда евро и одновременно приобрел немецкую цифровую платформу Sky Deutschland у американского концерна Comcast. Mediasat рассказывает о деталях сделок.

Продажа RTL Nederland одобрена

Нидерландский антимонопольный орган ACM официально одобрил продажу RTL Nederland компании DPG Media. Соглашение о продаже стороны объявили еще в декабре 2023 года, когда также договорились о налаживании сотрудничества на рекламном рынке.

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В состав проданного подразделения RTL Nederland вошли ведущие телеканалы: RTL4, RTL5, RTL7, RTL8, RTL Z, RTL Lounge, RTL Crime, RTL Telekids, а также стриминговый сервис Videoland. Стоит отметить, что RTL7 имеет такое же название, как и станция, которую продали в 2001 году группе ITI. Эта группа сегодня называется TVN7. Согласно условиям соглашения нидерландские телеканалы смогут работать под брендом RTL по крайней мере до декабря 2034 года.

Покупатель DPG Media Group — бельгийская медиагруппа, которая активно работает как в Бельгии, так и в Нидерландах. Компания имеет широкий портфель активов: самый популярный коммерческий телеканал во Фландрии VTM, интернет-портал nu.nl, радиостанцию BXFM 104,3 и ежедневную газету «De Morgen». Деятельность группы охватывает телевизионный, радиовещательный, интернет и печатный сегменты медиарынка.

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Сложная схема приобретения Sky Deutschland

Одновременно с продажей нидерландских активов RTL Group объявила о приобретении немецкой цифровой платформы Sky Deutschland, которая обслуживает рынки Германии, Австрии и Швейцарии. Компания Sky Europe, принадлежащая американскому концерну Comcast, уже несколько лет искала покупателя для этого актива.

Сделка структурирована по сложной схеме финансирования. RTL Group оплатит 150 миллионов евро наличными на момент закрытия сделки, а остальную сумму выплатит через механизм «переменного вознаграждения». Эту дополнительную выплату может активировать материнская компания Sky в любой момент в течение пяти лет после завершения сделки, при условии, что цена акций RTL Group превысит 41 евро. Максимальный размер переменного вознаграждения ограничен 70 евро за акцию, что составляет 377 миллионов евро.

Согласно условиям соглашения RTL будет иметь право использовать торговую марку Sky в Германии, Австрии, Швейцарии, Люксембурге, Лихтенштейне и Южном Тироле (автономная провинция в северной Италии с немецкоязычным населением).

В 2022 году эксперты оценивали стоимость Sky Deutschland в 1 миллиард евро, однако окончательная цена сделки оказалась значительно ниже из-за изменения рыночных условий.

Преимущества от слияния

Приобретение Sky Deutschland обеспечит RTL Group доступ к 11,5 миллиона абонентов платного телевидения. Немецкий вещатель ожидает синергии в размере 250 миллионов евро в год в течение следующих трех лет благодаря оптимизации операционных процессов и объединению ресурсов.

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Ключевым преимуществом сделки станет расширение портфеля спортивных прав. Sky Deutschland владеет трансляционными правами на ведущие спортивные события, включая немецкую Бундеслигу, английскую Премьер-лигу и гонки Формулы-1. Эти права позволят сделать более привлекательным предложение стриминговых сервисов RTL+ и WOW, что особенно важно в условиях усилившейся конкуренции с глобальными технологическими платформами. Представители RTL заявили, что если приобретение одобрят регуляторные органы, это позволит компании стать третьим по величине поставщиком стриминговых услуг в Германии после Netflix и Amazon Prime.

«Вместе RTL и Sky будут иметь еще более сильную позицию для инвестирования в людей, контент и технологии в Германии и Европе, конкурируя с глобальными технологическими и стриминговыми игроками», — заявил Томас Рабе, генеральный директор RTL Group.

Sky Deutschland выходит из кризиса

Sky Deutschland демонстрирует положительную динамику после нескольких лет потери абонентов. Дана Стронг, генеральный директор Sky Group, подчеркнула успешность реализации плана восстановления платформы: «Sky Deutschland достигла значительного прогресса за последние три года, продемонстрировав хорошие операционные результаты и достигнув рекордного количества клиентов. Компания идет к достижению порога рентабельности EBITDA».

До завершения транзакции руководство Sky Deutschland будет возглавлять Барни Миллс, который продолжит выполнять функции генерального директора. После завершения сделки главный офис RTL Deutschland останется в Кельне, а Sky Deutschland сохранит свою штаб-квартиру в Мюнхене.

История Sky Deutschland

История Sky Deutschland началась в 1991 году, когда на спутнике Astra 1A запустили аналоговый спутниковый телеканал Premiere в кодированном режиме. Учредителями проекта выступили Kirch Group, Bertelsmann и Canal+. В 1997 году платформа перешла на цифровое вещание и расширила предложение дополнительными каналами.

С 2008 года контрольный пакет акций Premiere начал скупать медиаконцерн News Corporation, который принадлежит Руперту Мердоку. В 2009 году состоялся ребрендинг платформы на Sky Deutschland. В октябре 2018 года американский концерн Comcast перенял все акции британской Sky, которая с 2015 года была единственным владельцем немецкой платформы.

После завершения сделки Comcast будет продолжать развитие Sky в Великобритании и Италии, сосредоточившись исключительно на этих рынках.