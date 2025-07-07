Американский оператор платного телевидения DirecTV начал испытания на отдельных рынках по ограничению возможности подключения спутникового телевидения для новых клиентов. Компания тестирует модель, при которой новые абоненты могут подключаться только к потоковому сервису, не используя традиционное спутниковое оборудование. Об этом сообщает издание Cord Cutters News.

На официальном сайте DirecTV появилось специальное сообщение для потенциальных клиентов: «Спутниковый сервис DirecTV в настоящее время доступен не во всех регионах. Проверьте адрес предоставления услуги, введя почтовый индекс адреса, где вы хотите получать услугу DirecTV. Хотите тот же пакет без спутника? Перейдите на приложение DirecTV Streaming сейчас, выбрав эту опцию».

- Реклама -

Представители компании подчеркнули экспериментальный характер инициативы. «На отдельных рынках этот ограниченный во времени тестовый период повысит осведомленность о нашей услуге потокового вещания без спутника, которая быстро стала лучшим решением для новых потребителей», — заявила компания.

DirecTV отказалась раскрыть точное количество и названия рынков, которые участвуют в испытаниях. По информации Cord Cutters News, эксперимент преимущественно касается крупных городов с надежным высокоскоростным доступом к сети. В сельских районах с ограниченным широкополосным доступом новые клиенты все еще могут выбирать спутниковый сервис, хотя компания поощряет и их изучать предложения и возможности собственного потокового сервиса.

Подписывайтесь на Mediasat в Telegram: здесь самые интересные новости из мира технологий

Тестирование проводится на фоне активного расширения присутствия DirecTV на рынке потокового вещания. Компания недавно запустила бесплатную услугу FAST под названием MyFree DirecTV, которая включает не менее 105 каналов. FAST (Free Ad-Supported Streaming Television) — это бесплатные потоковые каналы с рекламным финансированием, которые предоставляют программы по определенному расписанию, подобно традиционному телевидению, но через интернет-соединение.

Ранее в этом году компания также запустила специализированный пакет MySports с 40 каналами в рамках перехода к концепции «жанровых пакетов» — меньших коллекций каналов по интересам.

Потоковые услуги DirecTV доступны на популярных устройствах, в частности Roku, Amazon Fire TV, Apple TV, а также собственном устройстве Gemini компании. По текущим оценкам, DirecTV обслуживает около 11 миллионов подписчиков, которые пользуются как спутниковым, так и потоковым телевидением.

Изменения в стратегии DirecTV происходят в период корпоративных трансформаций компании. Американская инвестиционная компания TPG Capital объявила о приобретении 70% акций оператора у телекоммуникационного гиганта AT&T за 7,6 миллиарда долларов. Завершение сделки ожидается во втором полугодии 2025 года.