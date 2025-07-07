115 базовых станций Vodafone перевели на оптику: как это повлияет на связь?

Компания Vega подключила первые 115 базовых станций Vodafone к скоростной волоконно-оптической сети xPON. Этот шаг должен улучшить качество мобильной связи и подготовить инфраструктуру к внедрению современных стандартов связи, в том числе 5G. Об этом редакции Mediasat сообщили в дирекции по корпоративному управлению Vega Telecom.

Технология xPON обеспечивает скорость передачи данных до 1 Гбит/с с возможностью наращивания до 10 Гбит/с без необходимости замены существующей кабельной инфраструктуры. Переход базовых станций на оптическое подключение позволяет заметно повысить стабильность сети во время пиковых нагрузок.

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Модернизация предусматривает уменьшение задержек в передаче данных и улучшение синхронизации сигнала. Это особенно важно для городских районов с высокой концентрацией пользователей, где потребление мобильного трафика постоянно растет. Оптическое соединение заменяет радиорелейные линии связи, что обеспечивает более высокую надежность системы.

Андрей Павлюк, руководитель проекта в Vega, подчеркнул, что подключение 115 базовых станций является промежуточным результатом первого этапа модернизации. «Мы переводим мобильную связь на оптическую основу, готовя инфраструктуру к будущим нагрузкам и обеспечивая цифровую устойчивость страны в долгосрочной перспективе», — отметил он.

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Дополнительным преимуществом оптического подключения является повышение энергонезависимости сети благодаря уменьшению количества активного оборудования и соответственно меньшей зависимости от электропитания. Это критически важно в условиях нестабильного электроснабжения.

Группа компаний планирует продолжить системный переход на технологию xPON по всей территории Украины. Цель — обеспечить стабильную, энергонезависимую и технологически современную мобильную связь для всех украинцев.

Vega — национальный телеком-оператор, развивающий фиксированную связь в составе группы Vodafone Украина. Компания специализируется на предоставлении широкополосного доступа в интернет по технологии GPON, интернет-телефонии и передаче данных. Оперативное управление осуществляет ЧАО «Фарлеп-Инвест», генеральный директор — Сергей Скрипников.