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115 базовых станций Vodafone перевели на оптику: как это повлияет на связь?

НовостиТелеком
Vodafone оновлює мережу ФРІНЕТ
Фото: Vodafone Україна

Компания Vega подключила первые 115 базовых станций Vodafone к скоростной волоконно-оптической сети xPON. Этот шаг должен улучшить качество мобильной связи и подготовить инфраструктуру к внедрению современных стандартов связи, в том числе 5G. Об этом редакции Mediasat сообщили в дирекции по корпоративному управлению Vega Telecom.

Технология xPON обеспечивает скорость передачи данных до 1 Гбит/с с возможностью наращивания до 10 Гбит/с без необходимости замены существующей кабельной инфраструктуры. Переход базовых станций на оптическое подключение позволяет заметно повысить стабильность сети во время пиковых нагрузок.

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Модернизация предусматривает уменьшение задержек в передаче данных и улучшение синхронизации сигнала. Это особенно важно для городских районов с высокой концентрацией пользователей, где потребление мобильного трафика постоянно растет. Оптическое соединение заменяет радиорелейные линии связи, что обеспечивает более высокую надежность системы.

Vega під'єднала понад сто базових станцій Vodafone до оптичної мережі

Андрей Павлюк, руководитель проекта в Vega, подчеркнул, что подключение 115 базовых станций является промежуточным результатом первого этапа модернизации. «Мы переводим мобильную связь на оптическую основу, готовя инфраструктуру к будущим нагрузкам и обеспечивая цифровую устойчивость страны в долгосрочной перспективе», — отметил он.

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Дополнительным преимуществом оптического подключения является повышение энергонезависимости сети благодаря уменьшению количества активного оборудования и соответственно меньшей зависимости от электропитания. Это критически важно в условиях нестабильного электроснабжения.

Группа компаний планирует продолжить системный переход на технологию xPON по всей территории Украины. Цель — обеспечить стабильную, энергонезависимую и технологически современную мобильную связь для всех украинцев.

Vega — национальный телеком-оператор, развивающий фиксированную связь в составе группы Vodafone Украина. Компания специализируется на предоставлении широкополосного доступа в интернет по технологии GPON, интернет-телефонии и передаче данных. Оперативное управление осуществляет ЧАО «Фарлеп-Инвест», генеральный директор — Сергей Скрипников.

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Редакция Mediasat
Редакция Mediasat
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