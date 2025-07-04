Американские инженеры запустили первую миссию по автономной стыковке спутников с помощью GPS

Американская компания AVS US вместе с Университетом Северной Дакоты и Корнелльским университетом вывела на орбиту два миниатюрных спутника для проведения уникального эксперимента. Миссия UND ROADS должна показать возможность полностью автономной стыковки космических аппаратов, используя только сигналы GPS без камер, лазеров или наземного управления. Как сообщает компания AVS US, это первая в мире попытка такого рода операции.

Два спутника в формате CubeSat запустили 1 июля 2025 года на борту ракеты SpaceX Falcon 9 в рамках миссии Transporter-14. Космические аппараты имеют бортовые DGPS-модули для высокоточного определения положения, магнитные стыковочные интерфейсы и специальные алгоритмы навигации.

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Миссия UND ROADS является продолжением проекта PAN (Pathfinder for Autonomous Navigation), который начали в Корнелльском университете. Предыдущая программа должна была испытать GPS-стыковку CubeSat, но столкнулась с трудностями во время пандемии COVID-19. Несмотря на это, PAN заложил основу для дальнейших разработок. AVS US и UND улучшили как аппаратную часть, так и программное обеспечение для обеспечения надежной работы на орбите.

«PAN дал нам обманчиво простую концепцию для очень сложного технического вызова», — говорит Рамон Бланко Масейрас, глава космического подразделения AVS US. По его словам, команда доставила спутники менее чем за два года, что является невероятно быстрым сроком для миссии такой сложности.

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Профессор астронавтической инженерии Корнелльского университета Мейсон Пек, руководитель проекта PAN, высоко оценил качество воплощения идеи. «AVS и UND взяли то, что я считал хорошей идеей, и воплотили ее с гораздо большей строгостью», — подчеркнул он.

Сейчас оба спутника находятся на низкой околоземной орбите и проходят проверку систем. Операция по сближению и стыковке запланирована на конец 2025 года. Технические детали миссии, включая архитектуру, алгоритмы GPS-навигации и особенности стыковки, представят в августе 2025 года на конференции Small Satellite Conference.

Успешное проведение эксперимента может повлиять на развитие нескольких направлений космической индустрии. Гражданские программы NASA по ремонту и дозаправке спутников смогут получить новую технологическую базу. Военные проекты Министерства обороны США, связанные с устойчивой космической логистикой, также могут воспользоваться результатами исследований.

«Эта демонстрация может переосмыслить космические операции», — считает Масейрас. По его мнению, это шаг к орбитальному ремонту, дозаправке, самосборке мегаструктур и даже созданию первого города в космосе.

Компания AVS, ранее известная по проектам в области ядерного синтеза и ускорителей частиц в Европе, появилась на американском рынке в 2019 году. Миссия ROADS стала первым проектом, где AVS выступила генеральным подрядчиком по проектированию и запуску спутников на территории США.

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Инженеры подчеркивают актуальность разработки, учитывая современное состояние космической индустрии. В космосе работают тысячи спутников, но большинство из них нельзя обслуживать после запуска. Успех ROADS может стать поворотным моментом от «одноразовых» миссий к обслуживаемым, модульным и самовосстанавливающимся космическим системам.