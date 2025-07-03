«Ланет» — провайдер интернет-услуг и кабельного телевидения — включил первый сегмент сети 10G-PON (XGPON) в столице, охватив более 107 тысяч домохозяйств. Об этом сообщил директор компании Мариан Ивасюк в Facebook.

Компания планирует значительно расширить покрытие новой технологии уже в ближайшее время. К осени 2025 года «Сеть Ланет» намерена ввести в эксплуатацию дополнительный сегмент сети, который обеспечит высокоскоростным интернетом еще 50 тысяч потенциальных подключений.

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Одновременно с запуском новой сетевой инфраструктуры провайдер представил обновленные тарифные планы на основе PON-технологии. Новые предложения уже можно просмотреть и заказать на официальном веб-сайте компании.

Результаты тестирования скорости соединения показывают исключительные показатели производительности сети. По данным, полученным через приложение Speedtest, пользователи сети «Сеть Ланет» фиксируют скорость загрузки на уровне 7016 Мбит/с и выгрузки — 2266 Мбит/с. Особенно впечатляет показатель задержки сигнала, который составляет всего 1,77 миллисекунды.

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Технология 10G-PON — самый современный стандарт пассивных оптических сетей, который обеспечивает теоретическую пропускную способность до 10 Гбит/с для восходящего потока и до 2,5 Гбит/с для нисходящего потока. Это в 4-10 раз превышает возможности традиционной технологии GPON.

Ключевые преимущества новой технологии — чрезвычайно высокая скорость передачи данных, улучшенная производительность сети, стабильное качество соединения и рекордно низкая задержка сигнала. Последний параметр особенно важен для онлайн-игр и видеоконференций, где каждая миллисекунда имеет значение.

Технология 10G-PON особенно эффективна в условиях высокой нагрузки на сетевой трафик. Она позволяет десяткам абонентов одновременно получать гигабитные скорости без существенного падения качества соединения, что делает ее идеальным решением для густонаселенных районов столицы.

Запуск 10G-PON в Киеве — часть стратегии модернизации телекоммуникационной инфраструктуры и перехода к технологиям нового поколения. Эта технология представляет собой эволюционное развитие уже существующих стандартов GPON, xPON и EPON, обеспечивая пользователям доступ к самому быстрому интернету на рынке Украины.

Стоит отметить, что столичный рынок высокоскоростных интернет-услуг активно развивается. Ранее киевский провайдер «UTELS» развернул крупнейшую в столице сеть по технологии XG-PON, которая охватывает более 500 многоквартирных домов и обеспечивает скорость передачи данных до 2,5 Гбит/с.