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«Киевстар ТВ» запускает благотворительный пакет для помощи детям с ожогами

НовостиТелевидение
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Платформа кино и телевидения «Киевстар ТВ» запустила новый пакет под названием «Киевстар ТВ: Благотворительный». Этот пакет не только предоставит абонентам доступ к широкому выбору телеканалов и фильмов, но и поможет детям, пострадавшим от ожогов из-за полномасштабного вторжения.

Одним из главных аспектов нового пакета является то, что 40% его стоимости будут направлены на помощь детям, получившим ожоги. На собранные средства закупят медицинское оборудование для Национального реабилитационного центра «Несокрушимые» во Львове.

Київстар ТБ: Благодійний

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Присоединиться к благотворительной инициативе могут как новые абоненты, так и существующие пользователи платформы «Киевстар ТВ». Пакет «Киевстар ТВ: Благотворительный» предоставляет доступ к 320 телеканалам и более 20 000 фильмам, программам и сериалам. Это означает, что абоненты получат высококачественный контент в качестве бонуса к своей поддержке доброго дела.

Денежные средства, собранные с помощью благотворительного ТВ-пакета, будут направлены на покупку лазера для шлифования ожоговых рубцов для реабилитационного центра «Несокрушимые». Эта инициатива реализуется в рамках программы «Детская надежда», в рамках которой «Киевстар» совместно с абонентами уже перечислил более 10 млн гривен в поддержку пострадавших от ожогов детей.

Национальный реабилитационный центр «Несокрушимые», базирующийся на Первом медобъединении во Львове, с самого начала полномасштабного вторжения стал приютом для пострадавших от войны детей. Эта больница приняла более 250 детей с ожогами и минно-взрывными поражениями из разных уголков Украины. Однако, для обеспечения качественного лечения сложных случаев и реабилитации детей, центр нуждается в дорогостоящем оборудовании.

Присоединиться к сбору средств на лазер могут не только абоненты платформы «Киевстар ТВ», но и сотовые абоненты «Киевстар». Для желающих поддержать это благородное дело существует возможность сделать разовый перевод с помощью SMS на номер 450025 или сделать пожертвование с банковской карты на сайте dobro.ua.

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Редакция Mediasat
Редакция Mediasat
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