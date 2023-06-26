HomeNet обеспечил Жмеринку энергонезависимым интернетом со скоростью до 1 Гбит/с

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Интернет-провайдер HomeNet завершил модернизацию собственной сети в Жмеринке, Винницкой области. Благодаря расширению канала передачи связи, жители города теперь могут пользоваться услугой интернета со скоростью до 1 Гбит/с. Об этом Mediasat сообщили в пресс-службе HomeNet.

Интернет во время блекаутов

Одним из важнейших преимуществ услуги интернет, предоставляемой HomeNet в Жмеринке, является возможность пользоваться ею даже во время отключения электроэнергии. В целях обеспечения независимости от электросети, HomeNet оборудовал Жмеринскую Громаду пятью генераторами и 15 автономными источниками питания.

Такая система резервного питания позволяет поддерживать функционирование интернета в 15 населенных пунктах громады даже в случае возникновения аварийных ситуаций.

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Условия подключения

Для первых 300 жителей Жмеринки HomeNet предлагает акционное предложение подключения за 1,20 грн., что значительно ниже по сравнению со стандартной стоимостью в размере 1200 грн. Благодаря акционному предложению провайдера, жители города могут получить доступ к высококачественному интернету на выгодных условиях.

Что известно про HomeNet

HomeNet – это национальный оператор телекоммуникационных услуг, начавший свою деятельность в 2009 году. На сегодняшний день компания обслуживает более 170 000 абонентов в более чем 850 населенных пунктах Украины. Благодаря использованию передовой технологии Gigabit PON, современному оборудованию и соответствию европейским стандартам, абоненты HomeNet обеспечены стабильно высокой скоростью и надежной услугой.

HomeNet продолжает расширять сеть и совершенствовать инфраструктуру с целью предоставления как можно лучшего сервиса для своих абонентов. Обеспечение Жмеринки скоростным и надежным интернетом является еще одним шагом к развитию цифровой инфраструктуры в городе и повышению качества жизни местных жителей. Ранее мы рассказівали о том, как HomeNet восстанавливает сети на деоккупированных территориях.