MuWNS: аналог спутниковой навигации для подземных помещений

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Японские учёные разработали новую навигационную технологию.

Японские инженеры из Токийского университета представили инновационную технологию под названием Muometric Wireless Navigation System (MuWNS). Эта система, основанная на использовании космических лучей, может стать аналогом спутниковой навигации для подвалов, пещер, подземных помещений и под водой. Группа исследователей успешно разработала и протестировала эту технологию, которая позволяет отслеживать движение внутри помещений с высокой точностью – до пары метров.

Работа с использованием мюонов

Основным преимуществом системы MuWNS является ее способность работать в условиях, где традиционные системы навигации, такие как GPS, сталкиваются с физическими препятствиями. MuWNS использует мюоны – частицы, способные проникать сквозь камень и воду, вместо радиосигналов, которые используются в GPS или ГЛОНАСС.

Полевые испытания

Первые полевые испытания системы MuWNS показали ее высокую эффективность. Ученые установили четыре детектора мюонов на шестом этаже здания, а испытуемый находился в подвале с пятой, портативной единицей. Местоположение испытуемого определялось с использованием триангуляции, аналогично работе GPS и других спутниковых систем.

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Координаты вычислялись на основе времени прохождения мюонов между детекторами и пользователем. Точность работы MuWNS составила от двух до 25 метров, что, по словам авторов исследования, вполне достаточно для множества практических задач, таких как отслеживание работающей под землей техники или поиск людей.

Перспективы применения

MuWNS обладает широкими перспективами применения. Эта технология может быть полезной для различных отраслей, включая строительство, горнодобычу, спасательные операции и археологию. Она открывает новые возможности для надежного и точного отслеживания людей и машин внутри подземных помещений, где традиционные системы навигации могут оказаться неэффективными.

Система MuWNS представляет значительный прогресс в области навигации под землей и может стать важным инструментом для обеспечения безопасности и эффективности работы в сложных условиях. Ранее мы сообщали о разработке еще одной навигационной системы под названием SuperGPS.