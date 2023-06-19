UARU

UARU

Установлен новый рекорд скорости для стандартных оптико-волоконных сетей

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Команда исследователей из Национального института информационно-коммуникационных технологий (NICT) и компании Sumitomo Electric Industries (SEI) совместно с сотрудниками Технологического университета Эйндховена, Университета Л’Аквиллы и Университета Маккуори разработала 19-жильное оптическое волокно с рекордно высокой пропускной способностью. Потенциально оно способно увеличить ёмкости подводных и других сетей большой пропускной способности, проложенных на большие расстояния.

19-жильное волокно со стандартным диаметром оболочки (0.125 мм) имеет наибольшее количество жил среди многожильных волокон со стандартным диаметром оболочки. Создание такого волокна стало возможным благодаря оптимизации структуры жил и их размещения, что позволило размещать в стандартном диаметре оболочки такое количество жил при одновременном установлении произвольных соединений между жилами (путей оптического сигнала) и уменьшении отличий в характеристиках распространения. Волокно продемонстрировало возможность передачи больших объёмов информации со скоростью передачи данных 1.7 Пбит/сек на расстояние 63.5 км.

Команда использовала модель многожильного волокна с произвольными соединениями для достижения высокой плотности жил, а также возможности цифровой обработки сигнала (DSP) с несколькими входами и выходами (MIMO) для устранения междужильных помех.

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Компания SEI разработала и изготовила 19-жильное волокно с произвольными соединениями со стандартным диаметром оболочки, а NICT создал оптическую систему передачи для одновременного приёма сигналов из 19-ти жил с высокой скоростью символов. Для проведения эксперимента были задействованы широко используемые диапазоны длин волн (C и L) и поляризационные мультиплексированные сигналы 64QAM.

Университет Маккуори предоставил исследователям трёхмерный мультиплексор и демультиплексор со встроенным лазером, который можно использовать в качестве интерфейса с обычными одномодовыми оптическими волокнами. Стеклянный чип, напечатанный на лазерном 3D-принтере, обеспечивает доступ с низкими потерями к 19 потокам света, передаваемым через волокно, и обеспечивает совместимость с существующим передающим оборудованием.

Доктор Саймон Гросс из инженерной школы Университета Маккуори объясняет: «Мы могли бы увеличить пропускную способность, используя более толстые волокна. Однако, волокна большей толщины были бы менее гибкими, более хрупкими, менее пригодными для использования в кабелях, проложенных на дальние расстояния, и требовали бы масштабной реконструкции оптико-волоконной инфраструктуры. Мы также могли бы просто добавить больше волокон. Но каждое волокно увеличивает накладные расходы на оборудование и смету, и нам понадобилось бы гораздо большее количество волокон. Здесь, в Университете Маккуори, мы создали компактный стеклянный чип с волнообразной схемой, выгравированной лазерным 3D-принтером. Он даёт возможность подавать сигналы в 19-ти отдельных жилых волокна одновременно с равномерными низкими потерями. Другим методам и разработкам свойственны более высокие потери данных и ограничение количества жил. Мне было интересно работать с ведущими специалистами в области оптических волокон из Японии. Я надеюсь, что мы сможем увидеть практическое применение данной технологии в подводных кабелях уже в ближайшие пять-десять лет».

Исследователи отметили, что достигнутые результаты скорости и расстояния доказывают возможность значительного снижения энергопотребления MIMO DSP в международных системах по сравнению с многомодовой передачей по оптоволокну. Ожидается, что разработка этой волоконной технологии будет способствовать развитию будущих оптических сетей связи на большом расстоянии и большой ёмкости.

В прошлом исследователями из NICT также был установлен мировой рекорд скорости интернета на уровне 319 Тбит/сек.

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Борис Скуратовский
Борис Скуратовский
Журналист, медиа-эксперт и «летописец» истории украинского радио. Образование: филолог (должен был обучать детишек английскому языку, а также украинскому языку и литературе, но в итоге просвещаю взрослых дядь и тёть, информируя их о новостях из мира радио, телевидения и сопутствующих технологий). За развитием телевидения и радио в Украине слежу с 1990 года – вначале как пассивный наблюдатель, а с февраля 1997, когда на страницах киномузыкального еженедельника «П’ятниця» впервые вышла моя рубрика «Новости радио», - как журналист. Впоследствии в разное время сотрудничал с такими изданиями, как газета «Хрещатик», а также журналы «Телерадіокур’єр», «Телемир», «Медиа-Эксперт» и рядом других. С 1998 по 2001 год работал на «Радио РОКС – Украина», где впервые получил возможность изучить радио «изнутри». Затем какое-то время работал редактором-наполнителем сайта радиостанции «ХИТ FM», а потом сотрудничал ещё с несколькими радиостанциями в качестве копирайтера. С 1999 года веду собственный интернет-портал ProRadio.Org.Ua, всецело посвящённый теме радиовещания в Украине. Люблю классический хард-рок, ценю оригинальность и нестандартность. Интересуюсь историей, лингвистикой, психологией.
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