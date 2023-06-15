Vodafone TV получил большое обновление: что изменилось?

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Vodafone представил полностью обновленный сервис для просмотра легального видеоконтента Vodafone TV.

Теперь сервис предоставляет доступ к более чем 220 популярным и премиальным каналам, а также более 10 000 фильмам и сериалам, включая мировые премьеры в HD и 4K-качестве от таких известных студий, как MIRAMAX, MGM, Sony и Disney. Кроме того, сервис предлагает лучшие детские мультфильмы для всех возрастных категорий. Видеобиблиотека Vodafone TV постоянно обновляется, чтобы удовлетворить потребности своих пользователей.

Vodafone TV становится интересным как самостоятельным продуктом, так и составной частью конвергентных предложений компании. Vodafone, недавно вышедший на рынок фиксированного интернета в Украине, теперь может предложить абонентам полный пакет телекоммуникационных услуг: мобильная связь, телевидение и гигабитный интернет.

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Сервис Vodafone TV доступен на планшетах, смартфонах, в веб-версии и на телевизорах с операционной системой Android TV. Каждый пользователь может привязать к своему аккаунту до 5 устройств, что позволяет наслаждаться любимыми фильмами и передачами на разных устройствах.

Vodafone TV предлагает удобные функции, такие как загрузка фильмов и мультфильмов для просмотра в автономном режиме, защита от нежелательного контента с помощью функции «Родительский контроль», а также возможность остановить трансляцию, перемотать прямой эфир или просмотреть записи в течение 14 дней.

Одним из преимуществ использования сервиса Vodafone TV является то, что абоненты могут просматривать контент через мобильный интернет, не расходуя гигабайты своего пакета данных.

Пользователи имеют возможность выбрать один из трех тарифов, отличающихся своим наполнением и ценой. Первые 7 дней использования будут бесплатными для абонентов. Вот детали тарифов Vodafone TV:

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Тарифы Vodafone TV

TV Start Стоимость тарифа: 99 грн/30 дней.

ТВ каналы: 160+.

Фильмы: 3 000+.

Мультфильмы: 500+. TV Pro Стоимость тарифа: 129 грн/30 дней.

ТВ каналы: 210+.

Фильмы: 5 000+.

Мультфильмы: 1 000+. TV Max Стоимость тарифа: 199 грн/30 дней.

ТВ каналы: 220+.

Фильмы: 10 000+.

Мультфильмы: 5 000+.

Чтобы начать пользоваться Vodafone TV, пользователям необходимо скачать приложение из Play Market или App Store, пройти регистрацию с помощью номера телефона и выбрать удобный тариф. Кроме того, сервис доступен и в веб-версии на сайте tv.vodafone.ua.