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Конец эпохи: Disney продала последнюю радиостанцию

НовостиРадио
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На этой неделе после трех десятилетий поддержки работы AM и FM радиостанций Walt Disney Company прекратила деятельность в сфере радиовещания.

В понедельник медиакорпорация Disney подала заявку в Федеральную комиссию по связи (FCC) о передаче лицензии на AM-станцию KRDC (1110 AM), действующую в Лос-Анджелесе, религиозной телерадиокомпании Calvary Costa Mesa. Этот шаг стал возможным после достижения соглашения о продаже указанной станции, – пишет Insideradio.

Disney продает радиостанцию KRDC за 5 миллионов долларов. Это соглашение знаменует собой окончание эры инвестиций компании в сферу радио, поскольку ранее она избавилась от всех остальных собственных активов в данной области.

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Радиостанция KRDC, которая в прошлом называлась KRLA, сыграла выдающуюся роль в развитии музыкальной сцены Лос-Анджелеса, поддерживая исполнителей в стиле Chicano и R&B. Ранее радиостанция KRDC также работала в форматах CHR и разговорное радио.

Под управлением компании Disney радиостанция в свое время работала также как Radio Disney и Radio Disney Country. Впоследствии, после сворачивания в 2021 году сети Radio Disney, она работала в качестве ретранслятора радиостанции KSPN от ESPN Radio Los Angeles.

Окончательное решение о продаже актива было принято компанией из-за сокращения расходов по всем направлениям бизнеса. В частности, недавно произошло сокращение работников ESPN и удаление видеоконтента со стриминговой платформы Disney+.

Компания Calvary планирует использовать передатчик KRDC параллельно со своей действующей FM-радиостанцией KWVE, работающей в округе Ориндж, чтобы охватить более широкую аудиторию в Южной Калифорнии.

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Борис Скуратовский
Борис Скуратовский
Журналист, медиа-эксперт и «летописец» истории украинского радио. Образование: филолог (должен был обучать детишек английскому языку, а также украинскому языку и литературе, но в итоге просвещаю взрослых дядь и тёть, информируя их о новостях из мира радио, телевидения и сопутствующих технологий). За развитием телевидения и радио в Украине слежу с 1990 года – вначале как пассивный наблюдатель, а с февраля 1997, когда на страницах киномузыкального еженедельника «П’ятниця» впервые вышла моя рубрика «Новости радио», - как журналист. Впоследствии в разное время сотрудничал с такими изданиями, как газета «Хрещатик», а также журналы «Телерадіокур’єр», «Телемир», «Медиа-Эксперт» и рядом других. С 1998 по 2001 год работал на «Радио РОКС – Украина», где впервые получил возможность изучить радио «изнутри». Затем какое-то время работал редактором-наполнителем сайта радиостанции «ХИТ FM», а потом сотрудничал ещё с несколькими радиостанциями в качестве копирайтера. С 1999 года веду собственный интернет-портал ProRadio.Org.Ua, всецело посвящённый теме радиовещания в Украине. Люблю классический хард-рок, ценю оригинальность и нестандартность. Интересуюсь историей, лингвистикой, психологией.
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