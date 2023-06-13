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Инженеры создают «притягивающий луч» для уборки мусора в космосе

НовостиТехнологии
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Команда инженеров аэрокосмической отрасли во главе с профессором Ханспетером Шаубом добилась значительного прогресса в деле превращения тяговых лучей из научной фантастики в реальность.

Исследователи из Университета Колорадо в Боулдере разрабатывают решения, ассоциирующиеся с научной фантастикой. Их разработка напоминает тяговой луч, захватывающий и вытягивающий объекты, подобно технологиям, которые мы видели в «Звёздном пути» или «Звёздных войнах». Электростатический тягач объединяет в себе два космических аппарата. Сначала обслуживающий корабль вычищает космический мусор пучком электронов, посылая ему электростатический заряд. После этого электростатический буксир должен вытянуть фрагменты.

Данную технологию можно использовать для избегания появления Каскада Кесслера ещё до его возникновения. То есть катастрофического накопления космического мусора, когда одно столкновение влечёт за собой образование сотен тысяч обломков, которые затем поражают на орбите Земли ещё большее количество объектов. Исследователи выяснили, что использование ритмических импульсов вместо постоянных лучей замедляет вращение орбитального мусора, что облегчает его захват.

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Кроме возможности экономического метода удаления космического мусора, разработка электростатического тягача также откроет новые возможности для обслуживания космических аппаратов на орбите, продлевая таким образом срок их службы и уменьшая тем самым количество космического мусора другим способом.

Ведущий исследователь команды Ханспетер Шауб говорит: «В данной технологии больше всего впечатляет тот факт, что один и тот же обслуживающий аппарат может перемещать два-три или даже десяток объектов в течение срока своей эксплуатации. Это значительно снижает ваши затраты. Никто не желает тратить миллиард долларов на перемещение мусора».

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Борис Скуратовский
Борис Скуратовский
Журналист, медиа-эксперт и «летописец» истории украинского радио. Образование: филолог (должен был обучать детишек английскому языку, а также украинскому языку и литературе, но в итоге просвещаю взрослых дядь и тёть, информируя их о новостях из мира радио, телевидения и сопутствующих технологий). За развитием телевидения и радио в Украине слежу с 1990 года – вначале как пассивный наблюдатель, а с февраля 1997, когда на страницах киномузыкального еженедельника «П’ятниця» впервые вышла моя рубрика «Новости радио», - как журналист. Впоследствии в разное время сотрудничал с такими изданиями, как газета «Хрещатик», а также журналы «Телерадіокур’єр», «Телемир», «Медиа-Эксперт» и рядом других. С 1998 по 2001 год работал на «Радио РОКС – Украина», где впервые получил возможность изучить радио «изнутри». Затем какое-то время работал редактором-наполнителем сайта радиостанции «ХИТ FM», а потом сотрудничал ещё с несколькими радиостанциями в качестве копирайтера. С 1999 года веду собственный интернет-портал ProRadio.Org.Ua, всецело посвящённый теме радиовещания в Украине. Люблю классический хард-рок, ценю оригинальность и нестандартность. Интересуюсь историей, лингвистикой, психологией.
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