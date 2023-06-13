Инженеры создают «притягивающий луч» для уборки мусора в космосе

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Команда инженеров аэрокосмической отрасли во главе с профессором Ханспетером Шаубом добилась значительного прогресса в деле превращения тяговых лучей из научной фантастики в реальность.

Исследователи из Университета Колорадо в Боулдере разрабатывают решения, ассоциирующиеся с научной фантастикой. Их разработка напоминает тяговой луч, захватывающий и вытягивающий объекты, подобно технологиям, которые мы видели в «Звёздном пути» или «Звёздных войнах». Электростатический тягач объединяет в себе два космических аппарата. Сначала обслуживающий корабль вычищает космический мусор пучком электронов, посылая ему электростатический заряд. После этого электростатический буксир должен вытянуть фрагменты.

Данную технологию можно использовать для избегания появления Каскада Кесслера ещё до его возникновения. То есть катастрофического накопления космического мусора, когда одно столкновение влечёт за собой образование сотен тысяч обломков, которые затем поражают на орбите Земли ещё большее количество объектов. Исследователи выяснили, что использование ритмических импульсов вместо постоянных лучей замедляет вращение орбитального мусора, что облегчает его захват.

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Кроме возможности экономического метода удаления космического мусора, разработка электростатического тягача также откроет новые возможности для обслуживания космических аппаратов на орбите, продлевая таким образом срок их службы и уменьшая тем самым количество космического мусора другим способом.

Ведущий исследователь команды Ханспетер Шауб говорит: «В данной технологии больше всего впечатляет тот факт, что один и тот же обслуживающий аппарат может перемещать два-три или даже десяток объектов в течение срока своей эксплуатации. Это значительно снижает ваши затраты. Никто не желает тратить миллиард долларов на перемещение мусора».