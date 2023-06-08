Интернет-провайдер «Макснет» расширил GPON-сеть в Харькове

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География покрытия сети «Макснет», построенной по технологии GPON, продолжает расширяться.

Интернет-провайдер «Макснет» объявил о расширении покрытия своей сети с помощью современной технологии GPON. Это позволит абонентам получить доступ к услугам скоростного интернета, цифрового телевидения (Web TV) и телефонии по новым адресам в Харькове.

Новые адреса

Несмотря на войну, география GPON-сети «Макснет» постоянно расширяется, и теперь подключение стало доступным по 58 новым адресам в Харькове. Среди них следует выделить:

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Улица Волонтёрская.

Улица Новый Быт.

Проспект Любови Малой.

Бульвар Профсоюзный.

Переулок Ржевский.

Улица Менделеева.

Полный список новых адресов можно найти на официальном веб-сайте оператора.

Благодаря расширению сети «Макснет» по указанным адресам, жильцы жилых и офисных помещений получили возможность подключить оптоволокно и воспользоваться услугами, предлагаемыми с помощью технологии GPON.

О «Макснет»

«Макснет» является ведущим гигабитным провайдером и оператором связи, предоставляющим полный комплекс телекоммуникационных услуг. Среди них доступ к высокоскоростному интернету, цифровому телевидению, телефонии и услугам дата-центра. Компания продолжает развиваться и расширять свою инфраструктуру для обеспечения качественной связи своим абонентам.

Напомним, в прошлом месяце «Макснет» расширил покрытие сети по технологии GPON в районах Левада и 533-й микрорайон. А со вчерашнего дня оператор связи Vodafone ввел в эксплуатацию собственную GPON-сеть, начав предоставление услуг скоростного домашнего интернета под брендом Vodafone GigabitNet.