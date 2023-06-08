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Где смотреть товарищеский матч Германия-Украина

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В понедельник, 12 июня, в 19:00 Национальная сборная Украины по футболу проведет товарищеский матч против сборной Германии в преддверии квалификационных поединков на Евро-2024.

Эксклюзивная трансляция на MEGOGO и «Суспільному»

Прямую трансляцию дебютной игры Сергея Реброва во главе главной команды страны смотрите эксклюзивно на медиасервисе MEGOGO: на интерактивном канале «MEGOGO Футбол Первый» и в разделе «Спорт» по подпискам «Максимальная» или «Спорт».

Трансляция также будет доступна на местных телеканалах «Суспільного Мовлення» (например,  «Суспільне Київ», «Суспільне Дніпро», «Суспільне Тернопіль»  и т.д.) в цифровом эфире T2, кабельных сетях и IPTV.

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Примечание: трансляция местных телеканалов «Суспільного Мовлення» на ОТТ-сервисах, не имеющих прав на показ отборочного цикла на Чемпионат Европы 2024 года, будет ограничена. Также трансляция будет ограничена на спутниковом телеканале «Суспільне Ужгород».

Комментаторы и предматчевые студии

Комментаторами на обеих платформах станут Вадим Шевякин и Сергей Лукьяненко. Собственная предматчевая студия на MEGOGO начнется в 18:00, а студия на местных каналах Общественного Вещания в 18:15.

Официальный вещатель отборочного цикла

MEGOGO и «Суспільне Мовлення» транслируют матчи сборной Украины в отборочном цикле на Чемпионат Европы по футболу 2024 года. Медиасервис MEGOGO – официальный вещатель отборочного цикла на Чемпионат Европы-2024.

Предстоящие матчи сборной Украины

Ближайшие матчи сборной Украины в отборе состоятся 16 и 19 июня. Имена комментаторов и другие детали MEGOGO и «Суспільне» сообщат позже.

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Редакция Mediasat
Редакция Mediasat
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