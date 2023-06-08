American Tower ушла с польского телеком-рынка

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Корпорация American Tower Corporation (ATC) заявила о выходе с польского рынка, продав свою местную дочернюю компанию ATC Polska. Новым владельцем стала компания Emitel. Финансовые условия сделки не разглашаются.

Соглашение предусматривает передачу 65 вышек, что увеличивает общий портфель площадок компании Emitel до 667. На более 635 из них размещено телекоммуникационное оборудование.

Башни компании ATC Polska сдаются в аренду операторам мобильных сетей согласно долгосрочным контрактам, привязанным к ставке инфляции со средним сроком действия 14 лет.

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В компании Emitel отметили, что новые площадки смогут обеспечить дополнительную ёмкость для новых арендаторов.

Компания Emitel предоставляет на территории Польши места на своих площадках для размещения оборудования и другие услуги операторам мобильных сетей – в частности, таким компаниям, как Orange, Polkomtel, Play и T-Mobile. Emitel является крупнейшим оператором цифрового эфирного телевидения (DTT), ведущим оператором вышек радиовещания и ведущим оператором сетевых нейтральных вышек и оптоволоконной инфраструктуры в Польше.

Ранее мы сообщали, что американская компания Corning открыла в польском городе Мщонув предприятие по производству оптоволокна.