UARU

UARU

Vodafone запустил высокоскоростной домашний интернет. Пока в четырех городах Украины

НовостиТелеком
Фото: Grapevine
- Реклама -

Оператор связи Vodafone Украина представил новую услугу – высокоскоростной фиксированный интернет под названием Vodafone GigabitNet. Первыми возможность воспользоваться этим предложением получили жители Киева, Львова, Одессы и Днепра.

Vodafone GigabitNet будет предоставлять доступ к интернету через сеть, построенную по технологии GPON (гигабитная оптическая сеть), которая обеспечивает скорость до 1 Гбит/с. Эта передовая технология позволяет предоставлять услугу даже в тех случаях, когда отсутствует энергоснабжение в доме. Для этого достаточно подключить устройство бесперебойного питания к модему. На данный момент подключение к Vodafone GigabitNet доступно в Киеве, Львове, Одессе и Днепре.

На начальном этапе услуга предоставляется по акционному тарифу – всего 125 грн за 6 месяцев. Позже абонентская плата составит 250 грн в месяц. Компания также предлагает в аренду роутеры, способные обеспечить гигабитную скорость. Подробности можно узнать на официальном сайте Vodafone.

Подписывайтесь на Mediasat в Telegram: здесь самые интересные новости из мира технологий

В будущем GPON-сеть Vodafone GigabitNet может быть модернизирована до XGS-PON, что позволит значительно увеличить скорость передачи данных, вплоть до 10 Гбит/с.

Vodafone GigabitNet открывает новые возможности для пользователей, которые нуждаются в быстром и надежном доступе к интернету прямо из своего дома. Это новое предложение подтверждает стремление Vodafone удовлетворить потребности своих клиентов в передовых технологиях связи.

- Реклама -

Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите Ctrl+Enter.

Редакция Mediasat
Редакция Mediasat
- Реклама -

Читайте также

Новости

Orange Belgium начнёт отключение 3G сетей в январе 2024 года

В компании Orange Belgium объявили о намерении начать поэтапное отключение своих сетей третьего поколения (3G) в январе следующего года.
Новости

В Украине китайских производителей Hikvision и Dahua внесли в список международных спонсоров войны

Китайские производители и поставщики оборудования для видеонаблюдения – Hikvision и Dahua Technology – добавлены в перечень международных спонсоров войны.
Новости

lifecell предоставил бесплатные пакеты услуг для абонентов, пострадавших в результате подрыва Каховской ГЭС

В целях обеспечения связи и коммуникации в критических условиях, lifecell предоставил бесплатные пакеты услуг для абонентов, находящихся в зоне затопления.
Новости

В Швеции насчитали 2 миллиона пиратов

Согласно данным, которые обнародовала аналитическая компания Mediavision, в Швеции уже второй год подряд растут объемы нелегальной загрузки фильмов и сериалов.
Новости

Представлен 8K-телевизор, легко превращающийся в журнальный столик

На Display Week 2023 в Лос-Анджелесе компания TCL представила прототип 65-дюймового OLED-телевизора, который можно сложить в журнальный столик.
© Copyright 2007-2022 / Mediasat

Сообщить об опечатке

Текст, который будет отправлен нашим редакторам:

Отправить