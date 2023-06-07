Vodafone запустил высокоскоростной домашний интернет. Пока в четырех городах Украины

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Оператор связи Vodafone Украина представил новую услугу – высокоскоростной фиксированный интернет под названием Vodafone GigabitNet. Первыми возможность воспользоваться этим предложением получили жители Киева, Львова, Одессы и Днепра.

Vodafone GigabitNet будет предоставлять доступ к интернету через сеть, построенную по технологии GPON (гигабитная оптическая сеть), которая обеспечивает скорость до 1 Гбит/с. Эта передовая технология позволяет предоставлять услугу даже в тех случаях, когда отсутствует энергоснабжение в доме. Для этого достаточно подключить устройство бесперебойного питания к модему. На данный момент подключение к Vodafone GigabitNet доступно в Киеве, Львове, Одессе и Днепре.

На начальном этапе услуга предоставляется по акционному тарифу – всего 125 грн за 6 месяцев. Позже абонентская плата составит 250 грн в месяц. Компания также предлагает в аренду роутеры, способные обеспечить гигабитную скорость. Подробности можно узнать на официальном сайте Vodafone.

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В будущем GPON-сеть Vodafone GigabitNet может быть модернизирована до XGS-PON, что позволит значительно увеличить скорость передачи данных, вплоть до 10 Гбит/с.

Vodafone GigabitNet открывает новые возможности для пользователей, которые нуждаются в быстром и надежном доступе к интернету прямо из своего дома. Это новое предложение подтверждает стремление Vodafone удовлетворить потребности своих клиентов в передовых технологиях связи.