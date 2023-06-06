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В Швеции насчитали 2 миллиона пиратов

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Фото: ©Billboard Media
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Пиратство остаётся серьёзной проблемой для кино- и телеиндустрии Швеции.

Согласно данным, которые обнародовала аналитическая компания Mediavision, в Швеции уже второй год подряд растут объемы нелегальной загрузки фильмов и сериалов. Причем данная практика в наибольшей степени характерна для молодежной среды, – сообщает Broadband TV News.

Четверть всех шведов в возрасте 15–74 лет утверждают, что они загружали либо просматривали нелегальные потоковые трансляции фильмов или сериалов в течение последнего месяца. Это гораздо больше, чем за аналогичный период прошлого года, когда соответствующая доля составляла 20%. Проблема получила особое распространение среди молодых целевых групп, где свою причастность к пиратскому потреблению контента признаёт более половины 15-24-летних респондентов.

Результаты этого же опроса указывают на рост сектора нелегального IPTV. По данным издания Mediavision, около полумиллиона домохозяйств в Швеции используют именно такой тип доступа к услугам платного телевидения через интернет, предоставляющий возможность нелегального просмотра большого количества телеканалов и потоковых услуг.

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Комментируя проблему, старший аналитик Mediavision Наталья Борелиус отметила: «Пиратство представляет серьёзную проблему для отрасли. Особую обеспокоенность вызывает тот факт, что пиратство растёт и достигает столь высокого уровня среди молодёжи. Также следует отметить тот факт, что всё большее количество домохозяйств используют нелегальное подключение к IPTV. Оба эти фактора указывают на то, что уровень пиратства и дальше будет расти, если не будут приняты действенные меры для его пресечения».

Ранее мы сообщали, что в Великобритании пятеро мужчин были отправлены за решётку за незаконную потоковую трансляцию матчей Английской Премьер-Лиги.

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Борис Скуратовский
Борис Скуратовский
Журналист, медиа-эксперт и «летописец» истории украинского радио. Образование: филолог (должен был обучать детишек английскому языку, а также украинскому языку и литературе, но в итоге просвещаю взрослых дядь и тёть, информируя их о новостях из мира радио, телевидения и сопутствующих технологий). За развитием телевидения и радио в Украине слежу с 1990 года – вначале как пассивный наблюдатель, а с февраля 1997, когда на страницах киномузыкального еженедельника «П’ятниця» впервые вышла моя рубрика «Новости радио», - как журналист. Впоследствии в разное время сотрудничал с такими изданиями, как газета «Хрещатик», а также журналы «Телерадіокур’єр», «Телемир», «Медиа-Эксперт» и рядом других. С 1998 по 2001 год работал на «Радио РОКС – Украина», где впервые получил возможность изучить радио «изнутри». Затем какое-то время работал редактором-наполнителем сайта радиостанции «ХИТ FM», а потом сотрудничал ещё с несколькими радиостанциями в качестве копирайтера. С 1999 года веду собственный интернет-портал ProRadio.Org.Ua, всецело посвящённый теме радиовещания в Украине. Люблю классический хард-рок, ценю оригинальность и нестандартность. Интересуюсь историей, лингвистикой, психологией.
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