В Швеции насчитали 2 миллиона пиратов

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Пиратство остаётся серьёзной проблемой для кино- и телеиндустрии Швеции.

Согласно данным, которые обнародовала аналитическая компания Mediavision, в Швеции уже второй год подряд растут объемы нелегальной загрузки фильмов и сериалов. Причем данная практика в наибольшей степени характерна для молодежной среды, – сообщает Broadband TV News.

Четверть всех шведов в возрасте 15–74 лет утверждают, что они загружали либо просматривали нелегальные потоковые трансляции фильмов или сериалов в течение последнего месяца. Это гораздо больше, чем за аналогичный период прошлого года, когда соответствующая доля составляла 20%. Проблема получила особое распространение среди молодых целевых групп, где свою причастность к пиратскому потреблению контента признаёт более половины 15-24-летних респондентов.

Результаты этого же опроса указывают на рост сектора нелегального IPTV. По данным издания Mediavision, около полумиллиона домохозяйств в Швеции используют именно такой тип доступа к услугам платного телевидения через интернет, предоставляющий возможность нелегального просмотра большого количества телеканалов и потоковых услуг.

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Комментируя проблему, старший аналитик Mediavision Наталья Борелиус отметила: «Пиратство представляет серьёзную проблему для отрасли. Особую обеспокоенность вызывает тот факт, что пиратство растёт и достигает столь высокого уровня среди молодёжи. Также следует отметить тот факт, что всё большее количество домохозяйств используют нелегальное подключение к IPTV. Оба эти фактора указывают на то, что уровень пиратства и дальше будет расти, если не будут приняты действенные меры для его пресечения».

Ранее мы сообщали, что в Великобритании пятеро мужчин были отправлены за решётку за незаконную потоковую трансляцию матчей Английской Премьер-Лиги.