UARU

UARU

Представлен 8K-телевизор, легко превращающийся в журнальный столик

НовостиТехнологии
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На Display Week 2023 в Лос-Анджелесе компания TCL представила прототип 65-дюймового OLED-телевизора, который можно сложить в журнальный столик.

Складной телевизор от TCL был изготовлен путём использования технологии струйной печати, которая обещает снизить стоимость OLED-экранов, обеспечивая одновременно потрясающее разрешение 8K.

YouTube-канал HDTVTest разместил видео демонстрации 65-дюймового 8K-телевизора на Display Week.

OLED-панели могут изгибаться и складываться, не разрушаясь, что открывает новые возможности для дизайна и функциональности. Однако, OLED-телевизоры все ещё дороги и сложны в производстве, особенно те из них, которые имеют большие размеры и более высокое разрешение. Вот почему прототип от TCL так впечатляет. Для его изготовления был использован новый производственный процесс, в основе которого лежит технология струйной печати для точного нанесения органических материалов на стеклянные панели, благодаря чему удаётся избежать лишних затрат материала и возникновения дефектов.

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Компания TCL стала первой, кому удалось создать экран с диагональю 65 дюймов и разрешением 8K с помощью данного метода. Ожидается, что этот метод производства, об использовании которого в TCL объявили в 2021 году, снизит стоимость OLED-панелей и сделает их более доступными для потребителей.

Уникальный телевизор TCL, продемонстрированный на выставке, может легко трансформироваться в журнальный столик в то время, когда он не используется. Нажатием кнопки телевизор складывается пополам и превращается в небольшой столик со стеклянной крышкой. В сложенном виде половина экрана остаётся видимой под стеклом – очевидно, для того, чтобы просматривать контент, пока телевизор используется как стол.

Кроме того, спецификация, представленная в видео, свидетельствует о том, что телевизор имеет максимальную яркость 800 нит, коэффициент контрастности >1000000:1, время отклика менее 1 мс и частоту обновления 120 Гц. Его также можно сложить до 100 000 раз. Пока неизвестно, появится ли данная модель на рынке и когда именно.

Напомним, ранее был представлен первый в мире 110-дюймовый дисплей с разрешением 16K.

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Борис Скуратовский
Борис Скуратовский
Журналист, медиа-эксперт и «летописец» истории украинского радио. Образование: филолог (должен был обучать детишек английскому языку, а также украинскому языку и литературе, но в итоге просвещаю взрослых дядь и тёть, информируя их о новостях из мира радио, телевидения и сопутствующих технологий). За развитием телевидения и радио в Украине слежу с 1990 года – вначале как пассивный наблюдатель, а с февраля 1997, когда на страницах киномузыкального еженедельника «П’ятниця» впервые вышла моя рубрика «Новости радио», - как журналист. Впоследствии в разное время сотрудничал с такими изданиями, как газета «Хрещатик», а также журналы «Телерадіокур’єр», «Телемир», «Медиа-Эксперт» и рядом других. С 1998 по 2001 год работал на «Радио РОКС – Украина», где впервые получил возможность изучить радио «изнутри». Затем какое-то время работал редактором-наполнителем сайта радиостанции «ХИТ FM», а потом сотрудничал ещё с несколькими радиостанциями в качестве копирайтера. С 1999 года веду собственный интернет-портал ProRadio.Org.Ua, всецело посвящённый теме радиовещания в Украине. Люблю классический хард-рок, ценю оригинальность и нестандартность. Интересуюсь историей, лингвистикой, психологией.
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