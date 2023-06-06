lifecell предоставил бесплатные пакеты услуг для абонентов, пострадавших в результате подрыва Каховской ГЭС

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Украинский оператор связи lifecell поддержал абонентов, пострадавших в результате подрыва Каховской ГЭС. В целях обеспечения связи и коммуникации в критических условиях, lifecell предоставил бесплатные пакеты услуг для абонентов, находящихся в зоне затопления.

Начисления получат все абоненты, которые на момент трагедии находились в следующих населенных пунктах: Херсон, Николаевка, Ольга, Львов, Тягинка, Понятовка, Ивановка, Токаревка, Приднепровское и Садовое.

Пакеты услуг включают в себя 200 минут для звонков на все номера в Украине и 20 ГБ мобильного интернета, которые можно использовать в течение 7 дней. Это позволяет абонентам оставаться на связи с родными и необходимыми службами.

Начиная с начала полномасштабного вторжения российской армии в Украину, lifecell обеспечивает пакеты услуг по 10 тыс. ГБ мобильного интернета, 10 тыс. минут на звонки на любые номера в Украине и 10 тыс. SMS украинским военным, медикам, правоохранителям и работникам критической инфраструктуры. Эти меры направлены на обеспечение надежной связи и коммуникации для тех, кто находится на первой линии защиты и выполняет важные задачи в условиях войны.

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Для абонентов, находившихся в оккупации и вынужденных покинуть свои дома, lifecell также оказывает поддержку. После освобождения территорий абонентам начисляются бесплатные пакеты услуг, которые включают 500 минут для звонков на все номера в Украине и 10 ГБ мобильного интернета на 30 дней.

Таким образом lifecell продолжает свою миссию по обеспечению надежной связи и поддержки абонентов даже в самых сложных условиях. Эти меры направлены на то, чтобы помочь нуждающимся в поддержке и обеспечить надлежащие условия для коммуникации, которая особенно важна в период военного положения.

Ранее сообщалось, что lifecell запустил новый региональный тариф с большим объемом интернета.