Paragraphica: всё, что нужно знать о камере, которая работает на основе искусственного интеллекта и делает фото без объектива

Новая камера, работающая на основе искусственного интеллекта, способна создавать фотографии, используя данные о местонахождении. Искусственный интеллект описывает место, в котором вы находитесь, и превращает данное описание в картинку.

Использование искусственного интеллекта проникает в очень необычные места, что приводит к появлению очень необычных продуктов и услуг. На этот раз один инженер разработал камеру, получившую название Paragraphica и способную создавать изображения без объектива. В то же время она использует данные о местонахождении и искусственном интеллекте.

Paragraphica является первой в мире камерой, создающей так называемые контекстные изображения. Камера собирает данные о местонахождении с помощью открытых API (интерфейсов прикладного программирования). Эти данные включают, в частности, такую информацию, как время суток, адрес, погода и места, расположенные поблизости.

После этого новая камера использует все эти детали для написания текста длиной в один абзац и, используя искусственный интеллект для преобразования текста в изображение, камера превращает абзац в фотографию. Paragraphica может быть как физическим устройством, так и виртуальной камерой.

Создаваемое в конечном итоге изображение отображает представление искусственного интеллекта о конкретном местонахождении. И хотя результат не совсем похож на реальное место, он может передавать его общие черты и элементы.

Introducing – Paragraphica! 📡📷

A camera that takes photos using location data. It describes the place you are at and then converts it into an AI-generated "photo".

