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Paragraphica: всё, что нужно знать о камере, которая работает на основе искусственного интеллекта и делает фото без объектива

НовостиТехнологии
Фото: Paragraphica
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Новая камера, работающая на основе искусственного интеллекта, способна создавать фотографии, используя данные о местонахождении. Искусственный интеллект описывает место, в котором вы находитесь, и превращает данное описание в картинку.

Использование искусственного интеллекта проникает в очень необычные места, что приводит к появлению очень необычных продуктов и услуг. На этот раз один инженер разработал камеру, получившую название Paragraphica и способную создавать изображения без объектива. В то же время она использует данные о местонахождении и искусственном интеллекте.

Paragraphica является первой в мире камерой, создающей так называемые контекстные изображения. Камера собирает данные о местонахождении с помощью открытых API (интерфейсов прикладного программирования). Эти данные включают, в частности, такую информацию, как время суток, адрес, погода и места, расположенные поблизости.

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После этого новая камера использует все эти детали для написания текста длиной в один абзац и, используя искусственный интеллект для преобразования текста в изображение, камера превращает абзац в фотографию. Paragraphica может быть как физическим устройством, так и виртуальной камерой.

Создаваемое в конечном итоге изображение отображает представление искусственного интеллекта о конкретном местонахождении. И хотя результат не совсем похож на реальное место, он может передавать его общие черты и элементы.

Камера Paragraphica была создана Бьорном Карманном. В ней нет объектива. Всё, что вы на ней найдёте, – это три диска на верхней части камеры, с помощью которых можно настроить описательный абзац сцены. После нажатия кнопки создаётся сцинтиграфическая интерпретация описания.

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Три диска позволяют регулировать радиус и определять, насколько глубоко камера будет искать данные для включения. Второй диск создаёт зёрна шума для диффузии изображения искусственного интеллекта. Он имеет отметки с градацией от 0.1 до 1. Третий диск регулирует диафрагму и управляет тем, насколько точно искусственный интеллект придерживается текста описания при создании окончательного изображения.

Камера Paragraphica собрана на плате Raspberry Pi 4. Она оснащена большим сенсорным экраном, имеет напечатанный на 3D-принтере корпус и специальную электронику. Новая камера работает на Stable Diffusion API, Python Code и Noodl.

Больше информации о новой виртуальной камере ищите на веб-сайте Бьорна Карманна.

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Борис Скуратовский
Борис Скуратовский
Журналист, медиа-эксперт и «летописец» истории украинского радио. Образование: филолог (должен был обучать детишек английскому языку, а также украинскому языку и литературе, но в итоге просвещаю взрослых дядь и тёть, информируя их о новостях из мира радио, телевидения и сопутствующих технологий). За развитием телевидения и радио в Украине слежу с 1990 года – вначале как пассивный наблюдатель, а с февраля 1997, когда на страницах киномузыкального еженедельника «П’ятниця» впервые вышла моя рубрика «Новости радио», - как журналист. Впоследствии в разное время сотрудничал с такими изданиями, как газета «Хрещатик», а также журналы «Телерадіокур’єр», «Телемир», «Медиа-Эксперт» и рядом других. С 1998 по 2001 год работал на «Радио РОКС – Украина», где впервые получил возможность изучить радио «изнутри». Затем какое-то время работал редактором-наполнителем сайта радиостанции «ХИТ FM», а потом сотрудничал ещё с несколькими радиостанциями в качестве копирайтера. С 1999 года веду собственный интернет-портал ProRadio.Org.Ua, всецело посвящённый теме радиовещания в Украине. Люблю классический хард-рок, ценю оригинальность и нестандартность. Интересуюсь историей, лингвистикой, психологией.
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