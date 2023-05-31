Португалия запретит китайским компаниям участвовать в строительстве национальной сети 5G

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Правительство Португалии планирует запретить использование оборудования производства Huawei для развития национальной сети 5G. Об этом пишет The Portugal Resident со ссылкой на документ, разработанный португальским Советом по кибербезопасности.

Авторы публикаций утверждают, что правительство обеспокоено вопросами безопасности оборудования производства Huawei. Поэтому в разработанном документе предлагается ограничить использование компонентов с высоким риском. В частности, производства Huawei и ряда других компаний.

В правительстве рекомендуют местным операторам сетей не покупать оборудование для станций 5G у поставщиков из стран, не входящих в Европейский Союз, а также не принадлежащих к НАТО или ОЭСР.

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Это решение станет существенной проблемой для Huawei, поскольку она является ведущим мировым поставщиком оборудования для сетей 5G. Также оно окажет огромное влияние на процесс развёртывания 5G в Португалии, поскольку крупнейший оператор беспроводной связи в стране, Altice Portugal, ранее подписал соглашение об использовании оборудования Huawei для построения части своих сетей 5G.

В компании Huawei выразили разочарование решением португальского правительства. При этом заявили о намерении сотрудничать с правительством Португалии с целью поиска путей решения возникшей проблемы. Компания остаётся уверенной в своей способности отвечать требованиям безопасности.

Данный шаг Португалии отражает растущую глобальную обеспокоенность вопросами безопасности оборудования Huawei и его потенциальной уязвимости к шпионажу со стороны Китая.

Несколько стран, включая Соединённые Штаты, Великобританию, Австралию и Японию, уже запретили использование оборудования Huawei для развития своих сетей 5G или ввели определённые ограничения.

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В случае, если решение о запрете вступит в силу, Португалия присоединится к таким странам, как Канада, Дания, Швеция, Эстония, Латвия и Литва, которые недавно запретили компании Huawei участвовать в строительстве своих сетей 5G.

Итак, подводя итоги. Португалия, планирует запретить использование оборудования производства компании Huawei для развития своей сети 5G из-за беспокойства относительно соответствия данного оборудования критериям безопасности. Таким образом, страна присоединяется к растущему списку государств, принимающих подобные меры против китайской компании.

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