Спутник Arabsat Badr-8 успешно вышел на орбиту

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С мыса Канаверал, штат Флорида, успешно запущен в космос телекоммуникационный спутник Arabsat Badr-8, построенный компанией Airbus. Спутник, собранный на базе Eurostar Neo – самой современной платформы Airbus для геостационарных спутников – будет предоставлять услуги связи пользователям на территории стран Европы, Ближнего Востока, Африки и Центральной Азии.

Новый космический аппарат также оснащён первым в мире инновационным космическим демонстрационным устройством TELEO от компании Airbus, обеспечивающим оптическую связь на гигабитных скоростях между космическим модулем и наземной станцией. Рабочий модуль демонстрационного устройства TELEO будет использован для проведения эксперимента по созданию сверхмощного канала оптической связи, который должен сыграть решающую роль в разработке компанией Airbus технологий космической оптической связи нового поколения.

После успешного запуска и отделения от ракеты-носителя спутник Badr-8 начнёт подъём на геостационарную орбиту на высоту 36 000 км, используя систему электрических двигателей. Достигнув геостационарной орбиты, спутник пройдёт комплексные испытания, прежде чем заработать в полном объёме. При начальной массе 4.5 т и мощности 17.8 кВт спутник рассчитан на работу на орбите в течение 15 лет. Сверхнадёжные геостационарные телекоммуникационные спутники производства Airbus прослужили на орбите в совокупности уже более 1 300 лет.

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Спутнику понадобится несколько месяцев, чтобы, используя полностью электрическую тягу, достичь плановой орбитальной точки – в позиции 26 градусов восточной долготы, где он заменит работающий на орбите уже 15 лет спутник Arabsat Badr-6.

15-летний срок эксплуатации спутника Badr-6 уже подходит к концу, и это сказывается на его работе: в феврале из-за проблемы с двигателями на нём произошел сбой.

В компании Arabsat сообщили о том, что общая сумма инвестиций, вложенных в программу Badr-8, составляет около 300 миллионов долларов, включая контракт с Airbus на производство космического аппарата, соглашение со SpaceX о его запуске, страховку и разработку наземной инфраструктуры.