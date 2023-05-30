UARU

UARU

Спутник Arabsat Badr-8 успешно вышел на орбиту

НовостиСпутниковая связь
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С мыса Канаверал, штат Флорида, успешно запущен в космос телекоммуникационный спутник Arabsat Badr-8, построенный компанией Airbus. Спутник, собранный на базе Eurostar Neo – самой современной платформы Airbus для геостационарных спутников – будет предоставлять услуги связи пользователям на территории стран Европы, Ближнего Востока, Африки и Центральной Азии.

Новый космический аппарат также оснащён первым в мире инновационным космическим демонстрационным устройством TELEO от компании Airbus, обеспечивающим оптическую связь на гигабитных скоростях между космическим модулем и наземной станцией. Рабочий модуль демонстрационного устройства TELEO будет использован для проведения эксперимента по созданию сверхмощного канала оптической связи, который должен сыграть решающую роль в разработке компанией Airbus технологий космической оптической связи нового поколения.

После успешного запуска и отделения от ракеты-носителя спутник Badr-8 начнёт подъём на геостационарную орбиту на высоту 36 000 км, используя систему электрических двигателей. Достигнув геостационарной орбиты, спутник пройдёт комплексные испытания, прежде чем заработать в полном объёме. При начальной массе 4.5 т и мощности 17.8 кВт спутник рассчитан на работу на орбите в течение 15 лет. Сверхнадёжные геостационарные телекоммуникационные спутники производства Airbus прослужили на орбите в совокупности уже более 1 300 лет.

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Спутнику понадобится несколько месяцев, чтобы, используя полностью электрическую тягу, достичь плановой орбитальной точки – в позиции 26 градусов восточной долготы, где он заменит работающий на орбите уже 15 лет спутник Arabsat Badr-6.

15-летний срок эксплуатации спутника Badr-6 уже подходит к концу, и это сказывается на его работе: в феврале из-за проблемы с двигателями на нём произошел сбой.

В компании Arabsat сообщили о том, что общая сумма инвестиций, вложенных в программу Badr-8, составляет около 300 миллионов долларов, включая контракт с Airbus на производство космического аппарата, соглашение со SpaceX о его запуске, страховку и разработку наземной инфраструктуры.

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Борис Скуратовский
Борис Скуратовский
Журналист, медиа-эксперт и «летописец» истории украинского радио. Образование: филолог (должен был обучать детишек английскому языку, а также украинскому языку и литературе, но в итоге просвещаю взрослых дядь и тёть, информируя их о новостях из мира радио, телевидения и сопутствующих технологий). За развитием телевидения и радио в Украине слежу с 1990 года – вначале как пассивный наблюдатель, а с февраля 1997, когда на страницах киномузыкального еженедельника «П’ятниця» впервые вышла моя рубрика «Новости радио», - как журналист. Впоследствии в разное время сотрудничал с такими изданиями, как газета «Хрещатик», а также журналы «Телерадіокур’єр», «Телемир», «Медиа-Эксперт» и рядом других. С 1998 по 2001 год работал на «Радио РОКС – Украина», где впервые получил возможность изучить радио «изнутри». Затем какое-то время работал редактором-наполнителем сайта радиостанции «ХИТ FM», а потом сотрудничал ещё с несколькими радиостанциями в качестве копирайтера. С 1999 года веду собственный интернет-портал ProRadio.Org.Ua, всецело посвящённый теме радиовещания в Украине. Люблю классический хард-рок, ценю оригинальность и нестандартность. Интересуюсь историей, лингвистикой, психологией.
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