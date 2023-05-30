Провайдер Gigabit  расширил гигабитную сеть в шести украинских городах

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Украинский оператор связи Gigabit by Vega продолжает расширять собственную оптическую сеть GPON. Об этом говорится в сообщении провайдера.

В мае 2023 года к сети успешно подключено более 50 домов в разных городах Украины. Подключения были произведены по следующим адресам:

Киев : бульвар Владимира Высоцкого, проспект Червоной Калины, улица Николая Закревского, улица Константина Данькевича, бульвар Леонида Быкова, улица Новопироговская, улица Набережно-Корчеватская.

: бульвар Владимира Высоцкого, проспект Червоной Калины, улица Николая Закревского, улица Константина Данькевича, бульвар Леонида Быкова, улица Новопироговская, улица Набережно-Корчеватская. Днепр : улица Прогрессивная, улица Владимира Высоцкого, улица Беляева Замполита, Донецкое шоссе, улица Маршала Малиновского.

: улица Прогрессивная, улица Владимира Высоцкого, улица Беляева Замполита, Донецкое шоссе, улица Маршала Малиновского. Харьков : проспект Героев Харькова.

: проспект Героев Харькова. Одесса : проспект Небесной Сотни (Маршала Жукова), улица Ефимова, улица Ицхака Рабина, улица Святослава Рихтера (Щорса), улица Маршала Малиновского, улица Академическая, улица Школьная, улица Армейская, улица Николаевская, улица Академика Королева, улица Генерала Бочарова, улица Сергея Ядова, Овидиопольская дорога, улица Композитора Нищинского, улица Пишоновская, улица Академика Филатова, улица Космонавтов, улица Люстдорфская дорога, переулок Аркадиевский, улица Школьная, бульвар Французский, улица Посмитного, улица Балковская.

: проспект Небесной Сотни (Маршала Жукова), улица Ефимова, улица Ицхака Рабина, улица Святослава Рихтера (Щорса), улица Маршала Малиновского, улица Академическая, улица Школьная, улица Армейская, улица Николаевская, улица Академика Королева, улица Генерала Бочарова, улица Сергея Ядова, Овидиопольская дорога, улица Композитора Нищинского, улица Пишоновская, улица Академика Филатова, улица Космонавтов, улица Люстдорфская дорога, переулок Аркадиевский, улица Школьная, бульвар Французский, улица Посмитного, улица Балковская. Черноморск : улица Парусная (Героев Сталинграда), проспект Мира,

: улица Парусная (Героев Сталинграда), проспект Мира, Львов: улица Освицкая, улица Линкольная, улица Владимира Великого, улица Скорины, улица Михаила Горыня (Скрипника), улица Зубровская, улица Сыховская, улица Светлая, улица Биберовича, улица профессора Ковалика, улица Шевченко (Рясное), улица Зеленая, улица Вулецкая, улица Сахарова.

Gigabit by Vega – это оптоволоконная сеть, которая проектируется и строится с использованием технологии GPON. Скорость передачи данных в такой сети достигает 1 Гбит/с (≈1000 Мбит/с). Гигабитная пассивная оптическая сеть обеспечивает надежный и бесперебойный доступ в интернет.

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Таким образом, расширение сети GPON от Gigabit by Vega предоставит новые возможности для быстрого и надежного интернет-соединения жителям вышеуказанных городов. Расширение сетей различными провайдерами подтверждает нарастающий интерес к интернет-технологиям среди украинского населения.

Ранее мы сообщали, что интернет-провайдер «Макснет» также расширил покрытие сети по технологии GPON.