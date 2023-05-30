Как добиться успеха в онлайн-бизнесе

При разработке интернет-магазина каждый владелец онлайн-бизнеса стремится сделать сайт оригинальным, удобным и привлекательным для пользователя. Но начинающие бизнесмены часто забывают о том, что без регулярной работы над его продвижением веб-ресурс так и не попадет на первые страницы поисковой выдачи и не будет приносить прибыли своему владельцу. Реальный помощник в раскрутке сайта — его SEO-оптимизация. О том, что это такое и какую роль играет в стратегии цифрового маркетинга, мы расскажем в нашей публикации.

Зачем нужно заниматься SEO-оптимизацией сайта

SEO (Search Engine Optimization) — проведение последовательных работ по продвижению веб-ресурса в поисковой выдаче. Проще говоря, цель такой стратегии — занять позицию на первой странице в поисковике, после того как пользователь введет тот или иной запрос.

Регулярная работа над SEO-продвижением необходима по нескольким причинам:

оно помогает сайту занять первые позиции на страницах результатов в поиске. Соответственно, чем выше рейтинг веб-ресурса, тем больше шансов, что компанию запомнят. Такое улучшение видимости имеет решающее значение для привлечения потенциальных клиентов, повышения узнаваемости бренда и роста конверсии;

SEO дает прирост органического трафика на сайте. Люди заходят на веб-ресурс из поиска, а не благодаря платной рекламе. А как известно, такие пользователи с большей вероятностью становятся клиентами или предпринимают конкретные действия на сайте;

ресурсы, занимающие более высокие позиции в результатах поиска, часто вызывают у людей чувство доверия. Пользователи склонны рассматривать такие сайты и бренды как более авторитетные и надежные;

улучшается пользовательский опыт. Качественная SEO-оптимизация включает в себя работы по увеличению скорости загрузки страниц, повышению адаптивности на мобильных устройствах, улучшению навигации по сайту. Если ресурс удобен для пользователя, то снижаются показатели отказов и растет вовлеченность;

SEO позволяет ориентироваться на определенные ключевые слова, отображающие уникальность бизнеса. Работы по поисковой оптимизации помогают привлечь пользователей, которые активно ищут товары, услуги или информацию, связанную с вашим предложением.

В целом SEO — это рентабельная долгосрочная маркетинговая стратегия. Хотя в раскрутку веб-ресурса придется инвестировать на начальном этапе, но впоследствии все затраты окупятся. В отличие от платной рекламы, где нужно постоянно вкладывать средства за клики или показы, оптимизированный сайт будет продолжать генерировать органический трафик и потенциальных клиентов с течением времени без дополнительных затрат за переходы.

Куда обратиться за услугой SEO-продвижения

В Украине услугу SEO-оптимизации сайтов оказывают интернет-агентства. Прежде чем обратиться к специалистам, постарайтесь четко обозначить для себя собственные цели и определить бюджет. Подумайте, что для вас более важно — увеличить органический трафик, выйти на первые позиции по определенным ключам или повысить коэффициент конверсии.

Далее выделите время, чтобы изучить предложения различных компаний и собрать информацию об их опыте и репутации. Ищите агентства, которые специализируются на SEO и имеют достойный послужной список успешных клиентов. Прочитайте отзывы, тематические исследования и обзоры, чтобы получить представление об их работе.

На встрече с менеджером не забудьте расспросить о тех методах, которые использует компания для раскрутки сайтов. Надежное агентство уделяет особое внимание качественному контенту, детальному исследованию тематической ноши, анализу ключевых слов, постраничной и технической оптимизации, созданию обратных ссылок. Будьте осторожны с агентствами, которые обещают быстрые результаты, так как это может нанести ущерб репутации вашего сайта в долгосрочной перспективе.

Следуя нашим советам, вы сможете выбрать компанию, которая поможет достичь высоких результатов в онлайн-маркетинге. Именно такую экспертную поддержку предлагает своим клиентам агентство Elit-Web.

Источник: https://elit-web.ua/ua/seo-optimizatsija-sajta