Вводили в заблуждение: южнокорейских операторов оштрафуют за ложную рекламу о скорости в 5G-сетях

- Реклама -

Южная Корея наложила на три телекоммуникационные компании штрафные санкции на сумму 25.4 миллиона долларов за недостоверную информацию о скорости соединения. Об этом сообщает Yonhap.

Комиссия по справедливой торговле (FTC), являющаяся антимонопольным регулятором Южной Кореи, сообщила о намерении наложить штраф на общую сумму 33.6 миллиарда вон (25.4 миллиона долларов) на трёх национальных операторов мобильной связи за распространение ими рекламы, содержавшей недостоверную информацию касательно скорости передачи данных в сетях 5G.

Компаниям Telecom, KT Corp и LG Uplus были выдвинуты обвинения в завышении показателей производительности сетевых услуг 5G в рекламных материалах, где была указана скорость, которую можно достичь лишь в определённых средах.

Подписывайтесь на Mediasat в Telegram: здесь самые интересные новости из мира технологий

«Три оператора мобильной связи распространяли ложную или искажённую информацию о скорости своих услуг 5G, вводя тем самым в заблуждение потребителей. Реклама заставляя их поверить в возможность получить скорость 20 Гбит/сек, которая является лишь теоретически возможной в рамках технологии 5G», – отмечают в FTC.

В своей рекламе операторы услуг мобильной связи намекали на то, что их абоненты могут наслаждаться максимально возможной скоростью передачи данных. Однако не могли обеспечить этого на практике.

В частности, SK Telecom и KT утверждали, что загрузка видеофайла размером 2 ГБ через сеть 5G займёт всего 0.8 секунды. LG Uplus утверждала, что передача файла размером 2.5 ГБ займёт всего одну секунду.

Три оператора услуг мобильной связи позиционировали себя в качестве провайдеров самой быстрой услуги 5G в Южной Корее, не предоставив подтверждённых результатов тестирования.

- Реклама -

По состоянию на момент распространения данной рекламы средняя скорость загрузки в сетях 5G трёх операторов колебалась от 656 до 801 Мбит/сек, что составляет лишь 3-4 процента от 20 Гбит/сек, – сообщает регулятор.

Доля компании SK Telecom на южнокорейском рынке услуг мобильной связи составляет 39.4%, за ней следуют KT с долей 22.4% и LG Uplus с долей 20.8%.

В FTC планируют наложить на компанию SK Telecom штраф в размере 16.8 миллиарда вон, компанию KT планируют наказать на сумму 13.9 миллиарда вон, а LG Uplus – на сумму в 2.8 миллиарда вон.