UARU

UARU

Вводили в заблуждение: южнокорейских операторов оштрафуют за ложную рекламу о скорости в 5G-сетях

НовостиТелеком
Фото: Triklopodia
- Реклама -

Южная Корея наложила на три телекоммуникационные компании штрафные санкции на сумму 25.4 миллиона долларов за недостоверную информацию о скорости соединения. Об этом сообщает Yonhap.

Комиссия по справедливой торговле (FTC), являющаяся антимонопольным регулятором Южной Кореи, сообщила о намерении наложить штраф на общую сумму 33.6 миллиарда вон (25.4 миллиона долларов) на трёх национальных операторов мобильной связи за распространение ими рекламы, содержавшей недостоверную информацию касательно скорости передачи данных в сетях 5G.

Компаниям Telecom, KT Corp и LG Uplus были выдвинуты обвинения в завышении показателей производительности сетевых услуг 5G в рекламных материалах, где была указана скорость, которую можно достичь лишь в определённых средах.

Подписывайтесь на Mediasat в Telegram: здесь самые интересные новости из мира технологий

«Три оператора мобильной связи распространяли ложную или искажённую информацию о скорости своих услуг 5G, вводя тем самым в заблуждение потребителей. Реклама заставляя их поверить в возможность получить скорость 20 Гбит/сек, которая является лишь теоретически возможной в рамках технологии 5G», – отмечают в FTC.

В своей рекламе операторы услуг мобильной связи намекали на то, что их абоненты могут наслаждаться максимально возможной скоростью передачи данных. Однако не могли обеспечить этого на практике.

В частности, SK Telecom и KT утверждали, что загрузка видеофайла размером 2 ГБ через сеть 5G займёт всего 0.8 секунды. LG Uplus утверждала, что передача файла размером 2.5 ГБ займёт всего одну секунду.

Три оператора услуг мобильной связи позиционировали себя в качестве провайдеров самой быстрой услуги 5G в Южной Корее, не предоставив подтверждённых результатов тестирования.

- Реклама -

5G у Південній Кореї

По состоянию на момент распространения данной рекламы средняя скорость загрузки в сетях 5G трёх операторов колебалась от 656 до 801 Мбит/сек, что составляет лишь 3-4 процента от 20 Гбит/сек, – сообщает регулятор.

Доля компании SK Telecom на южнокорейском рынке услуг мобильной связи составляет 39.4%, за ней следуют KT с долей 22.4% и LG Uplus с долей 20.8%.

В FTC планируют наложить на компанию SK Telecom штраф в размере 16.8 миллиарда вон, компанию KT планируют наказать на сумму 13.9 миллиарда вон, а LG Uplus – на сумму в 2.8 миллиарда вон.

- Реклама -
  • Метки
  • 5G

Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите Ctrl+Enter.

Борис Скуратовский
Борис Скуратовский
Журналист, медиа-эксперт и «летописец» истории украинского радио. Образование: филолог (должен был обучать детишек английскому языку, а также украинскому языку и литературе, но в итоге просвещаю взрослых дядь и тёть, информируя их о новостях из мира радио, телевидения и сопутствующих технологий). За развитием телевидения и радио в Украине слежу с 1990 года – вначале как пассивный наблюдатель, а с февраля 1997, когда на страницах киномузыкального еженедельника «П’ятниця» впервые вышла моя рубрика «Новости радио», - как журналист. Впоследствии в разное время сотрудничал с такими изданиями, как газета «Хрещатик», а также журналы «Телерадіокур’єр», «Телемир», «Медиа-Эксперт» и рядом других. С 1998 по 2001 год работал на «Радио РОКС – Украина», где впервые получил возможность изучить радио «изнутри». Затем какое-то время работал редактором-наполнителем сайта радиостанции «ХИТ FM», а потом сотрудничал ещё с несколькими радиостанциями в качестве копирайтера. С 1999 года веду собственный интернет-портал ProRadio.Org.Ua, всецело посвящённый теме радиовещания в Украине. Люблю классический хард-рок, ценю оригинальность и нестандартность. Интересуюсь историей, лингвистикой, психологией.
- Реклама -

Читайте также

Новости

В Украине обсуждают возможность отказа от китайского телеком-оборудования

В СНБО началось обсуждение отказа от использования украинскими операторами связи телекоммуникационного оборудования, изготовленного в Китае.
Новости

Клубы УПЛ поддержали создание OTT-платформы «УПЛ-ТВ»

Украинская премьер-лига (УПЛ) получила поддержку футбольных клубов в вопросе создания собственного телевизионного проекта «УПЛ-ТБ».
Новости

В Беларуси прекращают вещание международные телеканалы History и H2

Это связано с истечением сроков действия разрешений на вещание в стране, выданных этим каналам Министерством информации Республики Беларусь.
Новости

Представлен первый в мире 110-дюймовый дисплей с разрешением 16K

На выставке Display Week 2023 компания Beijing Oriental Electronics продемонстрировала первый в мире дисплей с разрешением 16K.
Новости

В Нидерландах прекращена работа одной из крупнейших в Европе пиратских IPTV платформ

Европол предоставил Службе фискальной информации и расследований Нидерландов (FIOD) помощь в ликвидации нелегальной платформы IPTV.
© Copyright 2007-2022 / Mediasat

Сообщить об опечатке

Текст, который будет отправлен нашим редакторам:

Отправить