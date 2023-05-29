Volkswagen: преимущества и особенности

Автомобиль Volkswagen является престижным транспортным средством, при этом он гарантирует комфортную езду. Также компания побеспокоилась об усилении параметров безопасности в данной модели, поэтому было принято решение о модернизации подушки безопасности и системы кондиционирования.

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Основные преимущества Volkswagen

К основным плюсам автомобиля относят:

эстетичный внешний вид – передвигаясь на такой машине, владелец точно привлечет внимание окружающих;

хорошие потребительские качества;

неплохие ходовые характеристики.

Кроме того, транспортным средством легко управлять, поэтому «Фольксваген» считается одним из лучших решений для водителей-новичков.

Особенности Volkswagen

Подобные автомобили оснащены усовершенствованной подушкой безопасности. Помимо этого специалисты концерна предусмотрели новый усилитель руля, за счет чего вождение превращается в истинное удовольствие. В авто есть и основной экран, значительно облегчающий навигацию. Фары выполнены из ксенона, поэтому лучше освещают дорогу. Сидения обладают «эффектом памяти», что делает поездку максимально комфортной и для водителей, и для пассажиров. Более поздняя модель дает возможность управлять угловым тормозом со снижением сцепления.

Автомобиль имеет несколько конфигураций, которые отличаются характеристиками двигателя. Бензиновый мотор имеет объем 1,4-2 л, а его мощность варьируется от 150 до 245 лошадиных сил. Дизельный двигатель рассчитан на 1,6-2 литра топлива и обладает мощностью в 110-160 л. с.

Параметры двигателя

Все моторы в Volkswagen характеризуются наличием привода, обеспечивающим распределение газа. Если эксплуатация будет проходить по всем правилам, то можно проехать около 500.000 километров. Чтобы двигатель долго служил, в него нужно заливать качественное масло: на каждые 1000 км требуется один литр.

Дизайн машины

Автомобиль Volkswagen отличается эстетичным оформлением салона. Элегантность дополнена современной приборной панелью приборов для облегчения управления. Внешние параметры транспортного средства отличаются в зависимости от поколения. В последних моделях увеличена колесная база, а также место для головы водителя. За удобство пассажиров отвечают лишь достаточное пространство для ног и комфортные сидения.

Электронная составляющая Volkswagen

«Фольксваген» оснащен современной мультимедийной системой. Управление осуществляется с помощью OS VW. В салоне есть коврики с подогревом, что считается неоспоримым преимуществом. Дополнительно предусмотрена специальная система для зарядки телефонов и других портативных приборов.

Кроме того, внедрены система подогрева стекол, руля и оптики (даже в сильные морозы не придется подолгу заниматься очисткой для улучшения видимости), система безопасности. Отмечается, что функциональность транспортного средства зависит от комплектации.

Со всеми сведениями можно ознакомиться на VW на IAAI. Это займет немного времени, но потенциальный автовладелец точно будет знать, какой автомобиль ему нужен.