В Беларуси прекращают вещание международные телеканалы History и H2

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Телеканалы History Channel и H2 прекращают вещание на территории Беларуси. Как поясняет издание TVnews.by, это связано с истечением сроков действия разрешений на вещание в стране, выданных этим каналам Министерством информации Республики Беларусь.

Компания «Медиатек», ответственная за доставку телевизионного сигнала операторам, объявила об отключении сигнала этих телеканалов в следующие сроки:

29 мая – телеканал H2;

1 июля – телеканал History Channel.

Издание TVnews.by также отмечает, что ранее с белорусского рынка ушли такие телеканалы, как National Geographic, FOX, MTV, Nickelodeon и Paramount.

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В то же время сообщается, что 23 мая Министерство информации включило познавательный телеканал CuriosityStream в список разрешенных для ретрансляции в сетях операторов платного телевидения Беларуси.

Программы этого телеканала включают в себя зарубежные научно-популярные фильмы и сериалы. Целевая аудитория канала – мужчины и женщины в возрасте от 23 до 45 лет. На CuriosityStream представлено более 350 часов премьерного научного контента, рассказывающего о бескрайнем космосе и микроскопических организмах.

Ранее мы сообщали, что History Channel обновил логотип в европейских странах.