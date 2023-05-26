В Нидерландах прекращена работа одной из крупнейших в Европе пиратских IPTV платформ

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Европол предоставил Службе фискальной информации и расследований Нидерландов (FIOD) помощь в ликвидации нелегальной платформы IPTV (телевидение по Интернет-протоколу). Её услугами пользовалось более 1 миллиона пользователей со всей Европы.

23 мая в Нидерландах были проведены рейды в рамках кампании по прекращению деятельности нелегальных стриминговых платформ. Сотрудники FIOD провели обыски в нескольких зданиях, расположенных в разных частях Нидерландов. Несколько человек были арестованы по подозрению в причастности к нелегальной потоковой трансляции премиального контента.

Покупая пакеты, подписчики услуг нелегальной платформы получали доступ к просмотру более 10 000 линейных телеканалов, а также к библиотеке из 15 000 фильмов и телепрограмм.

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Европейский центр по борьбе с финансовыми и экономическими преступлениями Европола способствовал проведению расследования, предоставляя аналитическую поддержку и помогая определить ключевые цели и их преступную деятельность по всей Европе. Европол организовал несколько оперативных встреч, чтобы объединить следователей из разных европейских стран, пострадавших от этой преступной сети.

В день проведения обысков эксперты Европола также были направлены в разные места в Нидерландах для оказания поддержки сотрудникам FIOD в их правоохранительной деятельности.