UARU

UARU

В Испании закрыли крупный пиратский сайт. Его посещало почти 10 млн пользователей в месяц

НовостиСобытия
- Реклама -
Альянс по развитию творчества и развлечений (ACE) сообщил об успешном прекращении деятельности ведущего испанского пиратского сайта.

Альянс по развитию творчества и развлечений (ACE) прекратил деятельность сайта AtomoHD – ведущей испанской нелегальной интернет-платформы по распространению потокового контента и торрентов.

По данным ACE, сайт AtomoHD был запущен в 2020 году группой лиц, некоторые из которых ранее были судимы в Испании за нарушение прав интеллектуальной собственности и перебрались в Андорру, чтобы избежать правосудия.

С момента создания сайт посетили 235 миллионов человек, в среднем – 9,7 миллиона посещений в месяц.

Подписывайтесь на Mediasat в Telegram: здесь самые интересные новости из мира технологий

AtomoHD давал пользователям возможность незаконно просматривать и загружать потоковый контент из библиотеки VOD, которая насчитывала более 13 000 фильмов и 4 500 сериалов на испанском и других языках.

Распространение пиратского контента оказало негативное влияние на всех участников ACE. Отдельно отмечается, что доступ к сайту AtomoHD можно было получить через 60 доменов.

Все эти домены были перерегистрированы на ACE – теперь они будут перенаправлять посетителей на страницу «Просмотреть легально» web-сайта ACE.

Напомним, недавно Евросоюз обнародовал рекомендации по борьбе с пиратскими трансляциями.

- Реклама -

Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите Ctrl+Enter.

Редакция Mediasat
Редакция Mediasat
- Реклама -

Читайте также

Новости

Интернет-провайдер «Макснет» расширил покрытие сети по технологии GPON

«Макснет», один из ведущих провайдеров интернет-услуг в Харькове, расширил покрытие собственной сети, построенной с использованием технологии GPON.
Новости

99% жителей Норвегии имеют доступ к прослушиванию цифрового радио

99% норвежских домохозяйств имеют доступ к прослушиванию программ цифрового радиовещания на основе технологии DAB+ или IP.
Новости

Интернет-провайдер «Нашнет» интегрировал Дію в процесс оформления договоров

Благодаря интеграции с Дія заключение договора между клиентом и провайдером стало быстрым, удобным и максимально эффективным.
Новости

Появился первый искусственный интеллект, обученный в даркнете

DarkBERT может исследовать даркнет, выявляя и обозначая потенциальные угрозы для кибер-безопасности, в частности – утечку данных и программы-вымогатели.
Новости

Международный союз электросвязи готовит стандарт для увеличения ёмкости оптико-волоконных кабелей

Это первый технический документ, посвященный технологии SDM, который был опубликован при согласии всех организаций, занимающихся разработкой стандартов.
© Copyright 2007-2022 / Mediasat

Сообщить об опечатке

Текст, который будет отправлен нашим редакторам:

Отправить