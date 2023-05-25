В Испании закрыли крупный пиратский сайт. Его посещало почти 10 млн пользователей в месяц

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Альянс по развитию творчества и развлечений (ACE) сообщил об успешном прекращении деятельности ведущего испанского пиратского сайта.

Альянс по развитию творчества и развлечений (ACE) прекратил деятельность сайта AtomoHD – ведущей испанской нелегальной интернет-платформы по распространению потокового контента и торрентов.

По данным ACE, сайт AtomoHD был запущен в 2020 году группой лиц, некоторые из которых ранее были судимы в Испании за нарушение прав интеллектуальной собственности и перебрались в Андорру, чтобы избежать правосудия.

С момента создания сайт посетили 235 миллионов человек, в среднем – 9,7 миллиона посещений в месяц.

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AtomoHD давал пользователям возможность незаконно просматривать и загружать потоковый контент из библиотеки VOD, которая насчитывала более 13 000 фильмов и 4 500 сериалов на испанском и других языках.

Распространение пиратского контента оказало негативное влияние на всех участников ACE. Отдельно отмечается, что доступ к сайту AtomoHD можно было получить через 60 доменов.

Все эти домены были перерегистрированы на ACE – теперь они будут перенаправлять посетителей на страницу «Просмотреть легально» web-сайта ACE.

Напомним, недавно Евросоюз обнародовал рекомендации по борьбе с пиратскими трансляциями.