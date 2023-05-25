Интернет-провайдер «Макснет» расширил покрытие сети по технологии GPON

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«Макснет», один из ведущих провайдеров интернет-услуг в Харькове, расширил покрытие собственной сети, построенной с использованием технологии GPON. В настоящее время инженеры оператора успешно перевели на оптическое волокно PON сети в районах Левада и 533-й микрорайон. Речь идет о таких улицах: Тракторостроителей, Светлая, Героев Труда, Бучмы, Юлия Чигирина, Шота Руставели, Нетеченская, Заливная, Елизаветинская и Гимназическая. Полный список точных адресов можно найти на официальном сайте провайдера.

Что известно о технологии GPON

Gigabit Passive Optical Network (GPON) представляет собой стандарт оптической передачи данных, используемый для построения широкополосных сетей доступа. GPON является разновидностью технологии PON (Passive Optical Network), которая использует оптические волоконные кабели для передачи данных.

GPON обеспечивает высокую пропускную способность и большую дальность передачи данных по сравнению с другими технологиями доступа, такими как ADSL или кабельное подключение. Это позволяет предоставлять широкополосные услуги, такие как высокоскоростной доступ в интернет, IP-телевидение, видеонаблюдение и услуги голосовой связи.

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Технология GPON имеет ряд преимуществ, таких как высокая пропускная способность (до 2,5 Гбит/с в downstream и до 1,25 Гбит/с в upstream), возможность использования оптического волокна на большие расстояния (до 20 км между OLT и ONT), низкая задержка передачи данных и высокая надежность.

Что известно о «Макснет»

«Макснет» является ведущим гигабитным провайдером и оператором связи, предоставляющим полный спектр телекоммуникационных услуг в Харькове и нескольких населенных пунктах области. Компания предлагает такие услуги, как гигабитный интернет, телевидение, SIP-телефония с городской телефонной связью и 0800 номерами, видеонаблюдение, облачные сервисы и многое другое.

Провайдер также располагает собственной оптоволоконной магистралью, построенной с использованием передовых технологий FTTB/FTTH и управляемых коммутаторов. Кроме того провайдер имеет прямые каналы с резервированием по схеме «1+1» на Восточную и Западную Европу, что обеспечивает клиентам минимальные задержки в доступе к популярным ресурсам.

Новое покрытие сети по технологии GPON в Харькове от «Макснет» значительно улучшит качество интернет-соединения для жителей и предоставит им возможность пользоваться всеми преимуществами высокоскоростной передачи данных.