UARU

UARU

Появился первый искусственный интеллект, обученный в даркнете

НовостиТехнологии
Фото: Help Net Security
- Реклама -

DarkBERT может исследовать даркнет, выявляя и обозначая потенциальные угрозы для кибер-безопасности, в частности – утечку данных и программы-вымогатели.

Исследователи из Корейского института науки и передовых технологий (KAIST) в рамках совместного проекта с организацией анализа данных S2W представили DarkBERT – генеративную языковую модель искусственного интеллекта, обученную исключительно на наборах данных, полученных из так называемой тёмной сети или даркнета.

Целью проекта было создание не чего-то, подобного ChatGPT или Bard, а инструмента, способного анализировать наборы данных и давать ответы на конкретные запросы.  DarkBERT может проверить, позволит ли использование даркнета в качестве набора данных инструментам искусственного интеллекта лучше понимать язык, используемый в этих сетях, что потенциально делает его ценным помощником для специалистов по проблемам кибербезопасности и сотрудников правоохранительных органов.

Подписывайтесь на Mediasat в Telegram: здесь самые интересные новости из мира технологий

Исследователи использовали Tor для обучения модели искусственного интеллекта

Чтобы оптимизировать процесс адаптации DarkBERT к языку, используемому в даркнете, команда исследователей создала масштабную базу данных, сканируя сеть виртуальных тоннелей Tor. Команда также задействовала дедупликацию, фильтрацию данных и предварительную обработку, чтобы устранить этические проблемы, связанные с использованием контента из «тёмной сети», поскольку он часто содержит конфиденциальную информацию.

В течение 16 дней модель «кормили» данными из двух наборов. При этом эти данные были предварительно отредактированы, чтобы извлечь из них названия организаций-жертв, детали утечки данных, заявления об угрозах и нелегальные изображения. Более тысячи страниц из данного набора данных относились к категории развлечений для взрослых.

Учитывая потенциально рискованный характер материалов даркнета, DarkBERT в ближайшее время не будет доступен широкой общественности. Однако, уже сейчас можно отправлять запросы на использование данной модели искусственного интеллекта в академических целях.

- Реклама -

Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите Ctrl+Enter.

Редакция Mediasat
Редакция Mediasat
- Реклама -

Читайте также

Новости

Интернет-провайдер «Нашнет» интегрировал Дію в процесс оформления договоров

Благодаря интеграции с Дія заключение договора между клиентом и провайдером стало быстрым, удобным и максимально эффективным.
Новости

Международный союз электросвязи готовит стандарт для увеличения ёмкости оптико-волоконных кабелей

Это первый технический документ, посвященный технологии SDM, который был опубликован при согласии всех организаций, занимающихся разработкой стандартов.
Новости

«Киевстар» уволил из наблюдательного совета подозреваемого в коррупции Коболева

Мобильный оператор «Киевстар» уволил с должности члена наблюдательного совета Андрея Коболева, бывшего председателя правления НАК «Нафтогаз Украины».
Новости

Провайдер McLaut добавил новые каналы в телевизионные пакеты

С 23 мая текущего года абоненты телекоммуникационного провайдера McLaut получили доступ к нескольким новым телеканалам...
Новости

Undernet провел интернет с использованием технологии PON в новый жилой комплекс

Undernet объявил, что расширил покрытие, охватив сетью ЖК Great, дома которого расположены по адресам улица Днепровская набережная 15Ж и 15Е.
© Copyright 2007-2022 / Mediasat

Сообщить об опечатке

Текст, который будет отправлен нашим редакторам:

Отправить