Международный союз электросвязи готовит стандарт для увеличения ёмкости оптико-волоконных кабелей

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Международный союз электросвязи (ITU) опубликовал новый технический отчёт. Он может стать основой для разработки дорожной карты по установлению стандартов мультиплексирования с пространственным распределением (SDM) при передаче сигналов в оптико-волоконных кабелях широкополосных сетей. Это, в свою очередь, позволит увеличить ёмкость будущих каналов связи для передачи больших данных, – поясняет издание ISPreview.

Большинство оптико-волоконных кабелей, как правило, поддерживают технологию мультиплексирования по длине волны (WDM). Если говорить простыми словами, то эта технология одновременно объединяет (мультиплексирует) несколько оптических сигналов в один оптико-волоконный кабель, передавая их с помощью лазерных лучей различных цветов (т.е. разных длин волн), что и обеспечивает передачу данных. Существует также технология мультиплексирования с распределением по времени (TDM), которая может помочь передавать данные путём чередования каналов в течение определённых промежутков времени.

Впрочем, существует ещё один вариант, который мог бы прекрасно дополнить вышеупомянутые технологии мультиплексирования. Речь идёт о мультиплексировании с пространственным распределением (SDM), в котором кабель может использовать также несколько пространственных каналов (т.е. пространство также можно использовать для передачи информации). В сущности, технология SDM использует поперечный размер волокна для разделения каналов.

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Однако, проблема заключается в том, что современные кабели приближаются к так называемому «лимиту Шеннона», определяющему ориентировочную максимальную скорость, с которой они могут надёжно передавать данные. Таким образом, SDM рассматривается как один из способов решения данной проблемы. Но до сих пор было сложно достичь отраслевого консенсуса относительно соответствующих стандартов (то есть, сделать это экономически эффективным способом непросто, поскольку технология SDM, в её наиболее традиционном понимании, может просто означать увеличение количества волокон в кабеле).

Следует осознавать, что новый технический отчет 15-ой исследовательской группы ITU еще не является стандартом. Но это первый технический документ, посвященный технологии SDM, который был опубликован при согласии всех организаций, занимающихся разработкой стандартов. В документе определяются и анализируются потенциальные свойства как одножильных, так и многожильных оптических волокон SDM.

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