«Киевстар» уволил из наблюдательного совета подозреваемого в коррупции Коболева

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Мобильный оператор «Киевстар» произвел изменения в составе наблюдательного совета, уволив с должности Андрея Коболева, бывшего главу правления национальной акционерной компании «Нафтогаз Украины». Новым членом наблюдательного совета был назначен Иоганнес Брекенхофф. Об этом сообщают «Українські Новини» со ссылкой на официальное сообщение оператора в системе раскрытия информации Национальной комиссии по ценным бумагам и фондовому рынку.

Андрей Коболев был назначен членом наблюдательного совета «Киевстара» в январе 2021 года, а его полномочия на этой должности были продлены на три года 28 апреля 2023 года.

В «Киевстаре» не раскрыли причины увольнения Коболева. Однако стоит отметить, что бывшему главе правления НАК «Нафтогаз Украины» уже ранее было предъявлено обвинение в злоупотреблении служебным положением. В январе 2023 года прокуратура сообщила о подозрении Коболеву в незаконной выплате себе премий на сумму более 229 миллионов гривен. За эти действия бывшему главе правления НАК «Нафтогаз Украины» грозит наказание в виде лишения свободы сроком от 7 до 12 лет с конфискацией имущества.

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Компания «Киевстар» является частью украинской бизнес-единицы международного оператора связи Veon (ранее известного как VimpelCom). Большинство услуг на украинском рынке связи компания предоставляет под брендом «Киевстар».

UPD:Бывший глава правления национальной акционерной компании «Нафтогаз Украины», Андрей Коболев, лично решил покинуть наблюдательский совет компании «Киевстар». Об этом сообщает пресс-служба оператора.

«На ежегодном общем собрании акционеров ПАО «Киевстар» были проведены выборы состава наблюдательского совета компании. К сожалению, Андрей Коболев принял решение покинуть должность в наблюдательном совете «Киевстар»», – говорится в заявлении оператора.

В своем сообщении компания высоко оценила продуктивное сотрудничество с господином Коболевым, которое продолжалось более трех лет, и выразила благодарность за его значительный вклад в развитие бизнеса. Кроме того, сообщается, что с 15 мая 2023 года Иоганнес Брекенхофф вступил в должность новоизбранного члена наблюдательского совета компании.