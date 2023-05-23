Undernet провел интернет с использованием технологии PON в новый жилой комплекс

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Интернет-провайдер Undernet расширил свою сеть в Киеве, предоставляя новые возможности жителям столицы. Последним успешным шагом было подключение нового жилого комплекса к сети Undernet с использованием передовой технологии PON.

Undernet объявил, что расширил покрытие, охватив сетью ЖК Great, дома которого расположены по адресам улица Днепровская набережная 15Ж и 15Е. Это означает, что жители комплекса теперь могут подключиться к высокоскоростному интернету от Undernet с использованием технологии PON. Это предоставит им доступ к широкому спектру цифровых услуг и обеспечит стабильное и надежное подключение.

Что известно про Undernet

Undernet, основанный в 2005 году, является ведущим интернет-провайдером, специализирующимся на предоставлении услуг организации доступа в интернет по выделенной линии для физических и юридических лиц. Благодаря своей опытной команде и современной инфраструктуре, Undernet обеспечивает клиентам надежное и быстрое интернет-соединение.

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В настоящее время сеть Undernet охватывает все районы Киева и несколько городов Киевской и Житомирской областей, включая Бердичев, Ирпень и Бучу. Это позволяет многим пользователям наслаждаться качественным интернетом и использовать все возможности цифрового мира в своих домах и офисах.

Undernet ставит своих клиентов на первое место и предоставляет полный спектр телекоммуникационных услуг для дома и офиса. Это способствует успешному сотрудничеству с современными жилыми комплексами, обеспечивая их жителям качественный доступ в интернет и цифровые услуги.

Что известно о технологии PON

Технология PON (Passive Optical Network) – это тип оптической сети передачи данных, который использует одну оптическую волоконную линию для предоставления услуг связи, таких как интернет, телефония и телевизионное вещание.

То есть, технология используется для построения высокоскоростных оптических сетей доступа с использованием оптических волоконных кабелей. Одним из преимуществ PON является его способность передавать сигнал на значительное расстояние без дополнительного усиления, что делает его эффективным для использования в распределительных сетях.

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В технологии PON могут использоваться разные стандарты, такие как GPON (Gigabit Passive Optical Network), EPON (Ethernet Passive Optical Network) и другие. Эти стандарты определяют протоколы передачи данных, скорость передачи и другие параметры.

Основными компонентами PON являются оптический линейный терминал (OLT), расположенный на стороне оператора, и оптические сетевые терминалы (ONT или ONU), подключенные к конечным пользователям. Сигнал передается от OLT до ONT через оптический сплиттер, который разделяет сигнал на несколько подключений.

Технология PON обеспечивает высокую пропускную способность и масштабируемость, позволяя обслуживать большое количество пользователей на большой территории. Она также имеет преимущества энергоэффективности, так как не требует активного питания в конечных подключениях.