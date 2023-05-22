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Кадровые новости: Иван Букреев присоединился к 1+1 media

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22 мая к команде 1+1 media присоединился Иван Букреев, высококвалифицированный медиаменеджер с более чем 20-летним стажем.

Иван Букреев имеет значительный опыт работы в медиаиндустрии. Он работал на телеканале 1+1 в течение пяти лет, занимая должность руководителя отдела стратегических закупок прав на форматы программ и прав телеканала в интернете. Позже, с 2012 по 2022 год, он возглавлял Департамент развития новых телеканалов в «Медиа Группе Украина» и был директором телеканалов НЛО TV и Индиго TV. Иван Букреев также известен как продюсер таких фильмов, как «Инфоголик», «Встреча одноклассников» и «Янтарные копы».

Теперь Иван Букреев возглавил Департамент управления контентом 1+1 media. Это новообразованное подразделение будет сосредоточено на обновлении контентной стратегии медиагруппы, привлечении внешних грантов и инвестиций, копродакшене и поиске эффективных моделей производства контента. Его главной целью является обеспечение лидирующих позиций 1+1 media как ведущего контент-медиатора в Украине, отвечающего запросам общества и партнеров.

Ярослав Пахольчук, генеральный директор 1+1 media, прокомментировал назначение Ивана Букреева: «Поздравляю Ивана Букреева с возвращением к плюсовцам в это сложное и важное для страны и компании время. В условиях большой войны и макроэкономического кризиса для медиарынка огромное значение приобретает вопрос контента. В течение последнего турбулентного года 1+1 media работала над поиском различных решений и возможностей для создания разнообразного контента, который укрепит наши позиции, будет актуальным как для внутренней аудитории, так и для международной, отвечая запросам общества и партнеров. Очевидно, что этому направлению требуется отдельная стратегия и управление, поэтому ключевой задачей для Ивана является создание внутреннего центра экспертизы по управлению контентом медиагруппы».

Иван Букреев также прокомментировал свое возвращение к 1+1 media: «Очень рад вернуться в компанию, с которой начался мой путь в медиа почти двадцать лет назад. За время моего отсутствия 1+1 успел превратиться с канала №1 в Украине в мощную и диверсифицированную медиагруппу. Надеюсь помочь дружной команде 1+1 media достичь новых высот».

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Присоединение Ивана Букреева к 1+1 media отражает стратегическое расширение компании и ее намерение продолжать подниматься на новые уровни развития в области медиа. 1+1 media стремится оставаться лидером в сфере контента в Украине и удовлетворять потребности своей аудитории, предлагая разнообразный и актуальный контент.

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Редакция Mediasat
Редакция Mediasat
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