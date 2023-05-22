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Арнольд Шварценеггер стал главным директором по экшену в Netflix 

НовостиВидеосервисы
Фото: Mario Tama/Getty Images
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Известный актер и бывший губернатор штата Калифорния Арнольд Шварценеггер назначен на должность главного директора по экшену в компании Netflix. Об этом говорится в специальном видеоролике, размещенном на официальном YouTube-канале популярного стримингового сервиса.

В этом видео звезда боевиков поделился некоторыми аспектами своей работы, приведя в пример третий сезон известного сериала «Ведьмак» и фильм «Тайлер Рейк: Операция по спасению 2».

Арнольд Шварценеггер широко известен своим участием в культовых боевиках, включая такие фильмы, как «Терминатор», «Неудержимые», «Правдивая ложь» и «Вспомнить все». Однако теперь он впервые сыграет главную роль в телесериале Netflix под названием «ФУБАР» (FUBAR). Партнерство с таким выдающимся актером стало для стримингового сервиса важным событием. И, как следствие, Шварценеггер стал исполнительным директором Netflix по экшену.

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Премьера проекта Netflix «ФУБАР» с Арни в главной роли назначена на 25 мая.

Назначение Шварценеггер на должность директора подчеркивает стремление Netflix укрепить свои позиции в жанре экшена и  еще больше привлечь внимание зрителей благодаря участию именитого актера в своих проектах. Фанаты и поклонники Шварценеггера с нетерпением ждут его выступления в новом телесериале, который, без сомнения, станет одним из главных событий на стриминговой платформе.

Сотрудничество с Арнольдом Шварценеггером – это шаг Netflix в постоянном стремлении развиваться и предлагать своим подписчикам новые увлекательные проекты в самых популярных жанрах. Ожидается, что его участие в рекламной кампании станет еще одним плюсом для привлечения новой аудитории и укрепления лидерских позиций Netflix на рынке стриминговых сервисов.

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Редакция Mediasat
Редакция Mediasat
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