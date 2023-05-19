Особенности и варианты использования LED-ленты

Гибкий легкий модуль с диодами монтируется на любую поверхность за несколько минут и может применяться для подсветки и декора помещений жилого, коммерческого назначения, автомобилей, рекламных элементов, архитектуры. Лед лента – универсальна в применении и открывает неограниченные возможности для творчества. За качественным модулем можно обратиться в «Гамма-Компонент».
Необычные варианты использования лед ленты
Светодиодную ленту чаще всего используют в домашних условиях для подсветки натяжного потолка и декорации мебели. Тем, кому нравится лед-модуль, но не хочется использовать его как все, можно просто включить фантазию и применить самым необычным образом, например:
- в качестве подсветки аквариумов;
- для создания сказочной атмосферы в детской комнате (здесь можно фантазировать и придумывать самые разные варианты декора);
- на входе в дом или коммерческое помещение;
- для создания кинозоны в гостиной (подсветить контуры телевизора, это создаст эффект кинозала);
- для подсветки деталей ландшафтного дизайна.
Фактически, благодаря своим особенностям светодиодная лента может использоваться везде, где есть источник питания.
Отличительные особенности лед ленты
Диодная лента имеет следующие отличия в сравнении с другими источниками света:
- не нагревается и имеет низкий риск возгорания или замыкания;
- почти не излучает ультрафиолета и других вредных лучей, безопасна для здоровья людей, животных, окружающей среды;
- привлекает меньше насекомых в темное время суток, может быть включена при открытом окне;
- благодаря небольшому размеру, гибкости и фиксации на клей может быть установлена на любой поверхности и в местах, куда нельзя вмонтировать другие виды осветительных приборов;
- может использоваться в любой среде при высоких и низких температурах (при этом, чем теплее, тем меньше она будет служить, в холодных условиях плата проработает значительно дольше и будет светить ярче);
- потребляет в 20 раз меньше электричества, нежели лампа накаливания;
- при соблюдении правил эксплуатации может проработать более 50 000 часов (8 лет).
Правила эксплуатации очень просты, важно, чтобы на модуль не было механического влияния и не попадала влага. Если планируется установка в ванной или в другом помещении с повышенной влажностью – лучше приобрести герметичную ленту, которая рассчитана на такие условия эксплуатации.