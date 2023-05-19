Особенности и варианты использования LED-ленты

Гибкий легкий модуль с диодами монтируется на любую поверхность за несколько минут и может применяться для подсветки и декора помещений жилого, коммерческого назначения, автомобилей, рекламных элементов, архитектуры. Лед лента – универсальна в применении и открывает неограниченные возможности для творчества. За качественным модулем можно обратиться в «Гамма-Компонент».

Необычные варианты использования лед ленты

Светодиодную ленту чаще всего используют в домашних условиях для подсветки натяжного потолка и декорации мебели. Тем, кому нравится лед-модуль, но не хочется использовать его как все, можно просто включить фантазию и применить самым необычным образом, например:

в качестве подсветки аквариумов;

для создания сказочной атмосферы в детской комнате (здесь можно фантазировать и придумывать самые разные варианты декора);

на входе в дом или коммерческое помещение;

для создания кинозоны в гостиной (подсветить контуры телевизора, это создаст эффект кинозала);

для подсветки деталей ландшафтного дизайна.

Фактически, благодаря своим особенностям светодиодная лента может использоваться везде, где есть источник питания.

Отличительные особенности лед ленты

Диодная лента имеет следующие отличия в сравнении с другими источниками света:

не нагревается и имеет низкий риск возгорания или замыкания;

почти не излучает ультрафиолета и других вредных лучей, безопасна для здоровья людей, животных, окружающей среды;

привлекает меньше насекомых в темное время суток, может быть включена при открытом окне;

благодаря небольшому размеру, гибкости и фиксации на клей может быть установлена на любой поверхности и в местах, куда нельзя вмонтировать другие виды осветительных приборов;

может использоваться в любой среде при высоких и низких температурах (при этом, чем теплее, тем меньше она будет служить, в холодных условиях плата проработает значительно дольше и будет светить ярче);

потребляет в 20 раз меньше электричества, нежели лампа накаливания;

при соблюдении правил эксплуатации может проработать более 50 000 часов (8 лет).

Правила эксплуатации очень просты, важно, чтобы на модуль не было механического влияния и не попадала влага. Если планируется установка в ванной или в другом помещении с повышенной влажностью – лучше приобрести герметичную ленту, которая рассчитана на такие условия эксплуатации.