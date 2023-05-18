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Грецию с Италией соединил подводный оптико-волоконный кабель с пропускной способностью 360 Тбит/сек

НовостиТелеком
Иллюстрация: digitaltrends.com
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Подводный кабель, проложенный в глубинах Ионического моря, чтобы соединить Грецию с Италией, введён в полноценную эксплуатацию. Об этом сообщает Greek Reporter.

Линия, получившая название IONIAN, соединяет город Кротоне (Италия) с городом Превеза (Греция). Ее также дополняют два наземных оптико-волоконных кольца к городам Милан и Рим в Италии и Афины и Салоники в Греции. В совокупности это создает новый высокопроизводительный и надежный международный оптико-волоконный маршрут.

Целью разработки и реализации проекта было улучшение производительности, качества и надёжности международной связи в Греции, а также стремление поддержать более глубокую интеграцию Греции в европейскую семью обработки данных.

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Система должна удовлетворить все запросы на каналы широкополосной связи сверхвысокой пропускной способности между Грецией и странами Западной Европы, а также повысить надёжность телекоммуникационных сетей международной связи.

Подводный кабель IONIAN

Сеть IONIAN имеет длину 330 км и содержит 24 пары волокон, каждая из которых способна передавать данные на скорости до 15 Тбит/сек. В итоге это обеспечивает общую потенциальную пропускную способность до 360 Тбит/сек.

Разработкой линии связи занималась телекоммуникационная компания Islalink. В компании объясняют выбор маршрута прокладки линии IONIAN тем, что при её разработке была поставлена задача обеспечить максимальную надёжность кабеля. Поэтому морской участок был сделан достаточно коротким, чтобы избежать необходимости установки усилителей сигнала в волокнах с низким затуханием.

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Борис Скуратовский
Борис Скуратовский
Журналист, медиа-эксперт и «летописец» истории украинского радио. Образование: филолог (должен был обучать детишек английскому языку, а также украинскому языку и литературе, но в итоге просвещаю взрослых дядь и тёть, информируя их о новостях из мира радио, телевидения и сопутствующих технологий). За развитием телевидения и радио в Украине слежу с 1990 года – вначале как пассивный наблюдатель, а с февраля 1997, когда на страницах киномузыкального еженедельника «П’ятниця» впервые вышла моя рубрика «Новости радио», - как журналист. Впоследствии в разное время сотрудничал с такими изданиями, как газета «Хрещатик», а также журналы «Телерадіокур’єр», «Телемир», «Медиа-Эксперт» и рядом других. С 1998 по 2001 год работал на «Радио РОКС – Украина», где впервые получил возможность изучить радио «изнутри». Затем какое-то время работал редактором-наполнителем сайта радиостанции «ХИТ FM», а потом сотрудничал ещё с несколькими радиостанциями в качестве копирайтера. С 1999 года веду собственный интернет-портал ProRadio.Org.Ua, всецело посвящённый теме радиовещания в Украине. Люблю классический хард-рок, ценю оригинальность и нестандартность. Интересуюсь историей, лингвистикой, психологией.
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