Небольшое село в Днепропетровской области получило высокоскоростной интернет по технологии PON

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Телекоммуникационный оператор Prosto объявил о завершении модернизации сети в небольшом селе Преображенка, которое расположено в Межевском районе Днепропетровской области. Благодаря внедрению передовой технологии PON, местные жители теперь могут наслаждаться высокой скоростью интернета и ощутить все преимущества современных коммуникаций.

Новые возможности, предоставляемые Prosto, включают скорость интернета до 300 Мбит/с, что позволяет бесперебойно общаться, просматривать высококачественное телевидение, играть в онлайн-игры, совершать покупки и получать доступ к образовательным ресурсам.

Оператор представил два обновленных тарифа для абонентов Преображенки.

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Тариф «Максимальный» по цене 349 грн/мес предоставляет скорость до 300 Мбит/с и включает пакет OTT-телевидения «Премиум» с более чем 300 телеканалами и более 20000 фильмами. Кроме того, абонентам предоставляется реальный IP-адрес.

Второй тариф, «Оптимальный», доступен по цене 299 грн/мес. Он обеспечивает скорость до 100 Мбит/с и доступ к пакету OTT-телевидения «Социальный».

Новое подключение к сети Prosto с использованием технологии PON требует платы в размере 1000 грн. Однако пользователям, которые уже пользуются услугами радиосети оператора, предоставляется возможность перейти на новую технологию PON всего за 1 грн.

Абоненты, которые решат сменить провайдера, имеют возможность подключиться к сети Prosto за символическую плату в размере 1 грн при выборе тарифа «Максимальный» или 500 грн для тарифа «Оптимальный».