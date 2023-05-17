lifecell запустил новый региональный тариф с большим объемом интернета

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lifecell, один из ведущих операторов связи в Украине, представил новый тариф, специально разработанный для абонентов из определенных регионов, которые активно используют мобильный интернет.

Для абонентов некоторых областей Украины, которые активно используют мобильный интернет, оператор связи lifecell представил новый региональный тариф под названием «Потужний». Этот тариф станет незаменимым для тех, кто нуждается в больших объемах мобильного интернета.

При подключении абонент получает 40 ГБ мобильного интернета, а при своевременной оплате следующего пакета автоматически начисляется еще 20 ГБ. Это условие действует как для зарегистрированных, так и для неперсонифицированных пользователей.

Кроме того, для абонентов, которые перенесли свой номер в сеть lifecell с других операторов, действует специальная акция «Потужний інтернет» до 31 января 2025 года. Согласно условиям акции, при своевременной оплате пакета услуг по выбранному тарифу, абонентам в течение 4 недель предоставляется безлимитный доступ к интернету (после использования первых 60 ГБ скорость интернет-трафика снижается до 1 Мбит/сек до конца срока действия оплаченного пакета услуг).

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В тарифе «Потужний» от оператора связи lifecell абонентам предоставляется значительный пакет услуг, который включает 800 минут для звонков на любые мобильные номера в Украине. После их использования абонентам доступны безлимитные звонки в сети lifecell. Следует отметить, что эти специальные условия доступны для пользователей из определенных регионов страны.

При использовании тарифа вне определенных регионов, абонентам будут доступны 10 ГБ мобильного интернета и 200 минут для звонков на любые мобильные номера в Украине.

Стандартная стоимость пакета услуг составляет 165 гривен за 4 недели. Для зарегистрированных абонентов цена составляет 150 гривен за 4 недели, а для абонентов, которые перенесли свой номер в сеть lifecell (MNP-абонентов), стоимость составляет 100 гривен за 4 недели.

Подробнее о тарифе и регионах его действия читайте на сайте оператора.