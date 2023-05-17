«Киевстар» обновил патриотическую линейку тарифов LOVE UA

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«Киевстар» представил обновленную патриотическую линейку тарифов предоплаты LOVE UA, которая предлагает абонентам больше возможностей и функционала. В составе новых тарифов LOVE UA Світло, LOVE UA Пісня, LOVE UA Сила и ВСЕ РАЗОМ Сила пользователи найдут дополнительные преимущества.

Каждый из пакетов LOVE UA предоставляет абонентам необходимые базовые функции. Например, LOVE UA Світло и LOVE UA Пісня дарят 150 и 250 минут для звонков на любые мобильные и фиксированные сети в Украине, а также 15 и 25 ГБ мобильного интернета соответственно. LOVE UA Сила радует пользователей 300 минутами звонков на любые сети и 50 ГБ мобильного интернета.

Новые тарифы также включают услугу «Роуминг как дома» со значительно большим объемом мобильного интернета за границей. Например, LOVE UA Сила теперь предоставляет 10 ГБ трафика (по сравнению с предыдущими 4 ГБ).

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Кроме того, тариф ВСЕ РАЗОМ Сила дарит пользователям доступ не только к мобильной связи, домашнему интернету и платформе кино и телевидения «Киевстар ТВ», но и к услуге «Роуминг как дома».

Учитывая пожелания своих абонентов, «Киевстар» внедряет новые функции, такие как возможность сделать тариф более бюджетным с Суперсилой «Экономия» или сохранить неиспользованные гигабайты трафика на следующий период.

Помимо основного пакета услуг, все тарифы предоплаты имеют «Суперсилы» – дополнительные услуги, которые абоненты могут выбрать самостоятельно без дополнительных расходов.

Ниже приводим, что именно содержат в себе «Суперсилы» для линейки тарифов LOVE UA:

«Киевстар ТВ» с доступом к более чем 320 телеканалам и видеобиблиотеке, которую можно просматривать с любого устройства.

Поддержка Фонда «Вернись живым» – 50 гривен с каждого платежа за тариф будут переданы на поддержку Вооруженных Сил Украины.

Высокоскоростной проводной интернет от «Домашний интернет от Киевстар» или возможность повышения скорости до 1 Гб/сек.

SIM-карта для планшета или второго телефона.

100 минут на звонки на любые номера в Украине или за границу, а также множество других дополнительных опций, которые расширят возможности тарифного плана.