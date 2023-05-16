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В Японии устанавливают подземные базовые станции 5G: зачем это делают?

НовостиТелеком
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Компания Ericsson поддерживает развёртывание в Японии первых подземных базовых станций 5G, которые строит KDDI.

Японский оператор услуг связи KDDI выбрал компанию Ericsson в качестве партнёра в реализации проекта по строительству в стране первых подземных базовых станций сетей 5G. В частности, Ericsson будет поставлять подземные антенны, необходимые для строительства базовых станций 5G.

Как говорится в пресс-релизе, подготовленном компанией Ericsson, эти «подвальные» базовые станции позволят операторам и муниципалитетам размещать техническое оборудование сетей беспроводной связи в существующих колодцах подземной инфраструктуры. В свою очередь это должно ускорить процесс получения необходимых разрешений и развёртывания сетей.

Инновационное решение от Ericsson позволяет устанавливать антенны базовых станций 5G под землёй. Результатом этого является экономия места и возможность использования имеющихся ресурсов – таких, как инфраструктурные объекты оптико-волоконных и электрических сетей. Собственно всё это создаёт условия для развёртывания сети базовых станций 5G, не портя ландшафт.

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Благодаря использованию подземных антенн от компании Ericsson оператор будет иметь возможность обеспечивать надежные соединения в условиях ограниченности пространства и в местах, где установка традиционных базовых станций невозможна. В частности, речь идет об использовании кабельных колодцев, где уже проходят оптико-волоконные и электрические сети. Размещение антенн под землей обеспечивает оптимальные характеристики излучения (MIMO) в условиях плотной городской застройки и уменьшает их уязвимость к ветровой нагрузке.

Как утверждают в компании Ericsson, разработанные ею «подвальные» решения эффективно удовлетворяют потребности городов, позволяя повторно использовать уже существующие ресурсы и подземные пространства. Компактные подземные площадки можно разворачивать под улицами, площадями, в торговых районах и других густонаселенных городских кварталах, где получение разрешений на установку внешних антенн является довольно сложной задачей.

По состоянию на 28 февраля текущего года компания KDDI была первым провайдером услуг связи в Японии, начавшим работать с «подвальными» базовыми станциями 5G.

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Борис Скуратовский
Борис Скуратовский
Журналист, медиа-эксперт и «летописец» истории украинского радио. Образование: филолог (должен был обучать детишек английскому языку, а также украинскому языку и литературе, но в итоге просвещаю взрослых дядь и тёть, информируя их о новостях из мира радио, телевидения и сопутствующих технологий). За развитием телевидения и радио в Украине слежу с 1990 года – вначале как пассивный наблюдатель, а с февраля 1997, когда на страницах киномузыкального еженедельника «П’ятниця» впервые вышла моя рубрика «Новости радио», - как журналист. Впоследствии в разное время сотрудничал с такими изданиями, как газета «Хрещатик», а также журналы «Телерадіокур’єр», «Телемир», «Медиа-Эксперт» и рядом других. С 1998 по 2001 год работал на «Радио РОКС – Украина», где впервые получил возможность изучить радио «изнутри». Затем какое-то время работал редактором-наполнителем сайта радиостанции «ХИТ FM», а потом сотрудничал ещё с несколькими радиостанциями в качестве копирайтера. С 1999 года веду собственный интернет-портал ProRadio.Org.Ua, всецело посвящённый теме радиовещания в Украине. Люблю классический хард-рок, ценю оригинальность и нестандартность. Интересуюсь историей, лингвистикой, психологией.
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