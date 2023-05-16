В Японии устанавливают подземные базовые станции 5G: зачем это делают?

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Компания Ericsson поддерживает развёртывание в Японии первых подземных базовых станций 5G, которые строит KDDI.

Японский оператор услуг связи KDDI выбрал компанию Ericsson в качестве партнёра в реализации проекта по строительству в стране первых подземных базовых станций сетей 5G. В частности, Ericsson будет поставлять подземные антенны, необходимые для строительства базовых станций 5G.

Как говорится в пресс-релизе, подготовленном компанией Ericsson, эти «подвальные» базовые станции позволят операторам и муниципалитетам размещать техническое оборудование сетей беспроводной связи в существующих колодцах подземной инфраструктуры. В свою очередь это должно ускорить процесс получения необходимых разрешений и развёртывания сетей.

Инновационное решение от Ericsson позволяет устанавливать антенны базовых станций 5G под землёй. Результатом этого является экономия места и возможность использования имеющихся ресурсов – таких, как инфраструктурные объекты оптико-волоконных и электрических сетей. Собственно всё это создаёт условия для развёртывания сети базовых станций 5G, не портя ландшафт.

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Благодаря использованию подземных антенн от компании Ericsson оператор будет иметь возможность обеспечивать надежные соединения в условиях ограниченности пространства и в местах, где установка традиционных базовых станций невозможна. В частности, речь идет об использовании кабельных колодцев, где уже проходят оптико-волоконные и электрические сети. Размещение антенн под землей обеспечивает оптимальные характеристики излучения (MIMO) в условиях плотной городской застройки и уменьшает их уязвимость к ветровой нагрузке.

Как утверждают в компании Ericsson, разработанные ею «подвальные» решения эффективно удовлетворяют потребности городов, позволяя повторно использовать уже существующие ресурсы и подземные пространства. Компактные подземные площадки можно разворачивать под улицами, площадями, в торговых районах и других густонаселенных городских кварталах, где получение разрешений на установку внешних антенн является довольно сложной задачей.

По состоянию на 28 февраля текущего года компания KDDI была первым провайдером услуг связи в Японии, начавшим работать с «подвальными» базовыми станциями 5G.