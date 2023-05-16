В Украине начал работу официальный онлайн-магазин ASUS

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Компания ASUS объявила о запуске своего официального интернет-магазина в Украине, который предлагает потребителям множество преимуществ при покупке ее продукции.

Основной особенностью этого магазина является наличие исключительно продукции, ввозимой на территорию Украины с уплатой всех необходимых налогов и сборов. Кроме того она сопровождается фирменной гарантией и полным спектром послепродажной поддержки ASUS. Вместе с тем каждый клиент магазина может получить профессиональную техническую консультацию по выбору ноутбука, который наилучшим образом отвечает его потребностям.

На сегодняшний день в магазине доступен широкий ассортимент ноутбуков ASUS, предназначенных для разных категорий потребителей. Среди них ультрапортативные ноутбуки премиум-класса серии Zenbook, мощные рабочие станции ProArt Studiobook, универсальные устройства линейки Vivobook, игровые машины серии ROG и бизнес-ноутбуки ExpertBook. В будущем ассортимент товаров, доступных в магазине, будет расширяться.

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Интернет-магазин ASUS обслуживает клиентов из всех уголков Украины, за исключением временно оккупированных территорий. Доставка товаров осуществляется с помощью услуг «Новой почты» в течение 1-3 дней в зависимости от региона.