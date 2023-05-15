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YouTube тестирует систему блокировки просмотра видео при включённом блокировщике рекламы

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Платформа YouTube экспериментирует с функцией, позволяющей блокировать воспроизведение видео в браузерах пользователей, активировавших блокировку показа рекламы на web-сайте.

Пользователи платформы обмена видео будут видеть всплывающее предупреждение о том, что блокировщики рекламы запрещены, – говорится в публикации Bleeping Computer.

«Похоже, вы пользуетесь блокировщиком рекламы. Но именно благодаря рекламе платформа YouTube до сих пор остаётся бесплатной для миллиардов пользователей по всему миру», – говорится далее в сообщении.

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Пользователи, получающие всплывающее сообщение, должны либо отключить расширение для блокировки рекламы в браузере, либо рассмотреть возможность подписки на платную версию платформы – YouTube Premium.

Информацию о данном эксперименте подтвердил представитель пресс-службы YouTube, который сообщил, что компания призывает пользователей попробовать YouTube Premium, или же разрешить показ рекламных сообщений на платформе.

Пока неизвестно, насколько далеко зайдёт эксперимент. Однако он начался после того, как появилась информация о том, что по состоянию на ноябрь 2022 года количество подписчиков услуг Music и Premium от YouTube перевалило за отметку в 80 миллионов.

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Редакция Mediasat
Редакция Mediasat
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