Во время миссии «Artemis 2» будут использованы лазеры для передачи с Луны видео высокой чёткости

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Астронавты, которые примут участие в миссии Artemis 2, протестируют на орбите Луны систему лазерной связи. Она должна обеспечить более быструю передачу изображений и видео на Землю.

NASA использует лазеры для улучшения связи между космическими аппаратами агентства. Об этом сообщает Space.

До сегодняшнего дня для передачи любых научных данных, полученных космическими зондами, блуждающими в просторах Вселенной, космическое агентство использовало радиосигналы, передаваемые через сети космической связи. Однако использование лазеров позволит значительно увеличить объёмы данных, передаваемых космическими аппаратами. В NASA уже готовы к использованию этой технологии на орбите Луны.

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В ходе подготовки миссии «Artemis 2» агентство NASA запланировало испытание лазерной связи. Ее работу обеспечит терминал Системы оптической связи (O2O), установленный на космическом корабле, который отправится в пилотируемое путешествие вокруг Луны.

«Установленная на борту капсулы Orion система O2O обеспечит передачу на Землю фото и видео высокого разрешения с лунной орбиты», – говорится в видео NASA, опубликованном в апреле. Если всё пойдет по плану, то, благодаря этой системе, учёные на Земле смогут увидеть Луну в режиме реального времени так, как её ещё никто не видел до сих пор.