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Во время миссии «Artemis 2» будут использованы лазеры для передачи с Луны видео высокой чёткости

НовостиСпутниковая связь
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Астронавты, которые примут участие в миссии Artemis 2, протестируют на орбите Луны систему лазерной связи. Она должна обеспечить более быструю передачу изображений и видео на Землю.

NASA использует лазеры для улучшения связи между космическими аппаратами агентства. Об этом сообщает Space.

До сегодняшнего дня для передачи любых научных данных, полученных космическими зондами, блуждающими в просторах Вселенной, космическое агентство использовало радиосигналы, передаваемые через сети космической связи. Однако использование лазеров позволит значительно увеличить объёмы данных, передаваемых космическими аппаратами. В NASA уже готовы к использованию этой технологии на орбите Луны.

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В ходе подготовки миссии «Artemis 2» агентство NASA запланировало испытание лазерной связи. Ее работу обеспечит терминал Системы оптической связи (O2O), установленный на космическом корабле, который отправится в пилотируемое путешествие вокруг Луны.

«Установленная на борту капсулы Orion система O2O обеспечит передачу на Землю фото и видео высокого разрешения с лунной орбиты», – говорится в видео NASA, опубликованном в апреле. Если всё пойдет по плану, то, благодаря этой системе, учёные на Земле смогут увидеть Луну в режиме реального времени так, как её ещё никто не видел до сих пор.

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Борис Скуратовский
Борис Скуратовский
Журналист, медиа-эксперт и «летописец» истории украинского радио. Образование: филолог (должен был обучать детишек английскому языку, а также украинскому языку и литературе, но в итоге просвещаю взрослых дядь и тёть, информируя их о новостях из мира радио, телевидения и сопутствующих технологий). За развитием телевидения и радио в Украине слежу с 1990 года – вначале как пассивный наблюдатель, а с февраля 1997, когда на страницах киномузыкального еженедельника «П’ятниця» впервые вышла моя рубрика «Новости радио», - как журналист. Впоследствии в разное время сотрудничал с такими изданиями, как газета «Хрещатик», а также журналы «Телерадіокур’єр», «Телемир», «Медиа-Эксперт» и рядом других. С 1998 по 2001 год работал на «Радио РОКС – Украина», где впервые получил возможность изучить радио «изнутри». Затем какое-то время работал редактором-наполнителем сайта радиостанции «ХИТ FM», а потом сотрудничал ещё с несколькими радиостанциями в качестве копирайтера. С 1999 года веду собственный интернет-портал ProRadio.Org.Ua, всецело посвящённый теме радиовещания в Украине. Люблю классический хард-рок, ценю оригинальность и нестандартность. Интересуюсь историей, лингвистикой, психологией.
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