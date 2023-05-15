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Евросоюз проложит кабель по дну Черного моря для уменьшения интернет-зависимости от России

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Европейский союз планирует проложить подводный кабель для улучшения связи с Грузией и уменьшения зависимости от линий, проходящих через Россию. Об этом сообщает Financial Times со ссылкой на программный документ Европейской комиссии.

Стоимость проекта, который предполагает прокладку кабеля на расстоянии 1100 километров через международные воды Черного моря, оценивается в 45 миллионов евро. Его реализация позволит связать страны-члены ЕС с регионом Кавказа.

Главной целью проекта является снижение «зависимости региона от наземных оптоволоконных соединений, которые проходят транзитом через Россию», – отмечается в документе Еврокомиссии.

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Інтернет кабель через Чорне море

В 2021 году ЕС и Грузия уже договорились о прокладке подводного интернет-кабеля по дну Черного моря с целью улучшения цифровой связи в Грузии. Однако военный конфликт на территории Украины дал дополнительный толчок проекту, поскольку появилась «необходимость создания более надежного и стабильного соединения», – сообщает FT со ссылкой на источник, знакомый с деталями проекта.

При этом уточняется, что в настоящее время не согласованы сроки реализации проекта.

Кроме того, как отмечается в FT, существует еще один проект по прокладке кабеля в Черном море. Британский оператор Vodafone рассматривает возможность прокладки кабеля в рамках проекта Kardessa. Этот кабель соединит Украину с Болгарией, Турцией и Грузией, а затем будет протянут под землей до Армении, Казахстана и далее в Азию.

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Редакция Mediasat
Редакция Mediasat
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